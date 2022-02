Putin emri verdi! Rusya'nın Ukrayna işgali başladı! Dünyadan peş peşe tepkiler: Dehşete düştük...

Rusya - Ukrayna savaşı resmen başladı. Donbas bölgesi başta olmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'den patlama sesleri geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ancak Kiev'de şiddetli patlamalar yaşanıyor. hava operasyonları dışında Ukrayna'nın da yerden karşılık verdiği belirtildi. İşte sıcak bölgeden son dakika haberleri...TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dombas'a harekat emri vermesi dünyadan tepkiler geliyor.Almanya ve İngiltere Birleşmiş Milletler nezdinde tepkilerini gösterdi. Rusya'nın BM Temsilcisi ise, "Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil, Kiev rejiminedir" ifadeleriyle yanıt verdi.NATO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMANATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi. Stoltenberg, "Bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISINDA RUSYA'NIN UKRAYNA'YA ASKERİ MÜDAHALESİ KINANDINew York'ta, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın talebiyle ikinci defa toplanan BMGK üyeleri, toplantının başladığı anlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas bölgesine askeri operasyon başlatmasına tepki göstererek operasyonun kabul edilemez olduğunu bildirdi.ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas Greenfield, toplantıda yaptığı konuşmada, "Biz burada bu Konsey'de barış arayışında buluşurken Putin bu Konsey'i tamamen küçümseyerek savaş açtı." dedi.Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas de Riviere ise Rus saldırısını kınayarak "Rusya Devlet Başkanı'nın Donbas'ta askeri operasyon başlatma kararı, Ukrayna'yı askeri olarak devre dışı bırakmak, Rusya'nın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlere kayıtsızlığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zhang Jun de "Ukrayna krizine barışçıl bir çözümün kapısının henüz tamamen kapanmadığını" vurguladı.Zhang, "Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ilkelerine saygı duymaya istekli olduğunu daha önce söyledik." diye konuştu.- Ukrayna ve Rus delegeler arasında sözlü atışmaUkrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, ülkesine askeri operasyon başlatan Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebizia'a öfkeli ses tonuyla hitap etti. Bunun üzerine ikili arasında gergin anlar yaşandı.Kislitsa, konsey üyelerine hitaben, "Sakinlik çağrılarının zamanı geçti. Rusya devlet başkanı savaş ilan etti ve bu konseyin savaşı durdurma sorumluluğu var." şeklinde seslendi.Oturumun durdurulması ve başkanlığın Rusya'dan alınıp BM tüzüğüne saygı duyan başka bir ülkeye verilmesi gerektiğini söyleyen Kislitsa, Rus büyükelçi Nebizia'ya dönerek "Büyükelçi, savaş suçluları için dezenfektan yok. Onlar cehenneme gidiyor." ifadelerini kullandı.Rusya adına BMGK dönem başkanlığını yürüten Büyükelçi Vasily Nebizia ise Ukraynalı delegeye hitaben, "Biz Ukrayna halkına karşı saldırgan değiliz. Sadece Kiev'deki iktidardaki askeri konseye karşıyız." diye konuştu.Rus büyükelçi, "Şu anda yaşananlar bir savaş değil, Donbas bölgesine askeri operasyon deniyor." diye ekledi."BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN TASARIMI ÇOK HATALI"Rusya'ya olan tepkisini BMGK salonu çıkışında da devam ettiren Ukrayna Büyükelçisi Sergei Kislitsa, böyle bir durumda Rusya'nın dönem başkanlığının "hatalı" olduğunu söyledi.Kislitsa, bir soru üzerine Rusya'nın başlattığı saldırının en kısa zamanda binlerce insanın ölümüne yol açabileceğini belirterek "Dünyanın her şeye rağmen bir araya gelmesini ve Rusya Federasyonu'nun saldırganlığına karşı koymasını istiyorum." dedi.Rus Büyükelçisi Nebizia'nın "Saldırıların Ukrayna halkına değil, iktidardakilere yönelik" olduğunu söylemine de tepki veren Kislitsa, Rus mevkidaşını "kelimelerle oynamakla" suçladı.Toplantının başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Rusya'dan Ukrayna'ya karşı saldırılarını durdurmasını istemiş ve "barışa bir şans daha verilmesi" çağrısında bulunmuştu.ABD BAŞKANI BİDEN'DAN TEPKİBu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN AÇIKLAMAİngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Zelenski ile görüştüm, Ukrayna'daki korkunç olaylar bizi dehşete düşürdü" ifadelerini kullanırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya askeri operasyonlarını durdurmalı" şeklinde konuştu.KANADA'DAN OPERASYONU DURDUR ÇAĞRISIKanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Rusya'ya çağrı geldi. Trudeau, "Ukrayna'ya karşı bütün saldırgan ve provokatif hareketleri durdurun ve hem askeri hem üçüncü taraf birlikleri çekin" şeklinde konuştu.HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE, RUSYA'NIN UKRAYNA'YA YÖNELİK SALDIRISINI KINADIHollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, Ukrayna'nın yanında yer aldıklarını bildirdi.Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlatan Rusya'ya tepki gösterdi.Başbakan Rutte, "Hollanda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınıyor. AB, NATO ve diğer müttefiklerle yakın temas halindeyiz. Düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla." ifadelerini kullandı.