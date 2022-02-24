Müge Akyamaç Kimdir? Müge Akyamaç Kaç Yaşında?

Müge Akyamaç Kimdir?

Müge Akyamaç birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Yeşilçam’ın başarılı oyuncularından olan Müge Akyamaç birçok dizi ve projede yer aldı.sorusu bu nedenle aratılıyor. Müge Akyamaç hakkında araştırmalar hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Müge Akyamaç birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 25 Haziran 1963 yılında doğan Müge Akyamaçİstanbul’da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü mezunudur. 1982 yılında oyunculuğa Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosunda başlayarak birçok projede ve yapımda yer aldı. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Müge Akyamaç’ın yer aldığı projeler ise şu şekilde sıralanabilir;Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - M.Nurullah Tuncer - İstanbul Şehir Tiyatroları -2011Romeo ve Juliet : W.Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2010İhtiras Tramvayı : Tennessee Williams - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2006Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2002Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2000Hasır Şapka : Eugene Labiche - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2001Aydınlanma Ateşi : İstanbul Şehir TiyatrolarıHalay : İstanbul Şehir TiyatrolarıFarklı Bir Kadın : İstanbul Şehir TiyatrolarıGazeteciden Dost :İstanbul Şehir TiyatrolarıTensing : Memet Baydur : İstanbul Şehir TiyatrolarıAdem ile Havva : Nisa Serezli-Tolga Aşkıner TiyatrosuPaşa Annem : Nisa Serezli-Tolga Aşkıner TiyatrosuHollywood Bulvarı : Nisa Serezli-Tolga Aşkıner TiyatrosuAh Şu Gençler : Turgut Özakman - Nisa Serezli-Tolga Aşkıner TiyatrosuTöre : Turgut Özakman - Nisa Serezli-Tolga Aşkıner TiyatrosuNe hakla Otuzbese Bakla : Nejat Uygur TiyatrosuSon Umudum Milli Piyango : Nejat Uygur TiyatrosuYe Kürküm Ye : Ferhan Şensoy - Tuncay Özinel - Halit Akçatepe TiyatrosuAşkın Gözüne Gözlük : Tuncay Özinel - Halit Akçatepe TiyatrosuBoeing Boeing : Marc Camoletti - Tuncay Özinel - Halit Akçatepe TiyatrosuFilmografisi[değiştir | kaynağı değiştir]Rüzgarın Kalbi: Vahide - 2016Poyraz Karayel : Canan Özbakan - 2015Sen De Gitme : 2011Affedilmeyen : Gülafet Açar - 2007Herşey Aşk İçin - 2002Bedel : Belgin - 2000İlişkiler : Deniz - 1997Eltiler : - 1997Çılgın Yenge Jülide/Nüvide - 1994Yaz Yağmuru - 1993Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992Çiçekler Açmak İster - 1990Yuva : Zehra - 1990Bir Milyara Bir Çocuk - 1990Deniz Gülü 1990Ayaşlı ve Kiracıları - 1989Önce Canan : Naz - 1988Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan : Mihrimah Sultan - 1988Emanet-2 : Zehra - 1988Çark : Polis Leman - 1987Küçük Mutluluklar - 1987Yavrumu Kurtarın : Mahkûm - 1987Milyarder : Sema - 1986Seher Vakti : Ayşe - 1986Sahtekar : Ayten - 1986Doruk : Çiğdem - 1985Gurbetçi Şaban : Bahar - 1985Keriz : Ayşe - 1985Şaban Pabucu Yarım : Pemra - 1985Özlem : Özlem - 1985Uç Güzel Güvercinim : Nazlı - 1984Ah Şu Kadınlar : 1983Bay Alkolü Takdimimdir : Günay - 1981