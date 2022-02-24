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Müge Akyamaç Kimdir? Müge Akyamaç Kaç Yaşında?

Müge Akyamaç kimdir sorusu birçok işi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle ünlü oyuncuyu tanımayanlar konu hakkında araştırmalar başladı. Peki, Müge Akyamaç kimdir? Müge Akyamaç kaç yaşında? Müge Akyamaç projeleri neler? İşte detaylar...

Ekleme: 24.02.2022 - 17:11 Güncelleme: 24.02.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Müge Akyamaç Kimdir? Müge Akyamaç Kaç Yaşında?
Müge Akyamaç birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Yeşilçam’ın başarılı oyuncularından olan Müge Akyamaç birçok dizi ve projede yer aldı. Müge Akyamaç kimdir sorusu bu nedenle aratılıyor.  Müge Akyamaç hakkında araştırmalar hızlandı. Müge Akyamaç kimdir ve Müge Akyamaç kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Müge Akyamaç Kimdir? Müge Akyamaç Kaç Yaşında?

Müge Akyamaç Kimdir?


Müge Akyamaç birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Müge Akyamaç kimdir sorusu yer aldı. 25 Haziran 1963 yılında doğan Müge Akyamaç
İstanbul’da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü mezunudur. 1982 yılında oyunculuğa Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosunda başlayarak birçok projede ve yapımda yer aldı. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Müge Akyamaç’ın yer aldığı projeler ise şu şekilde sıralanabilir;

Buluşma Yeri : Duşan Kovacevic - M.Nurullah Tuncer - İstanbul Şehir Tiyatroları -2011
Romeo ve Juliet : W.Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2010
İhtiras Tramvayı : Tennessee Williams - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2006
Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2002
Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2000
Hasır Şapka : Eugene Labiche - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2001
Aydınlanma Ateşi : İstanbul Şehir Tiyatroları
Halay : İstanbul Şehir Tiyatroları
Farklı Bir Kadın : İstanbul Şehir Tiyatroları
Gazeteciden Dost :İstanbul Şehir Tiyatroları
Tensing : Memet Baydur : İstanbul Şehir Tiyatroları
Adem ile Havva : Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu
Paşa Annem : Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu
Hollywood Bulvarı : Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu
Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu

Müge Akyamaç Kimdir? Müge Akyamaç Kaç Yaşında?

Töre : Turgut Özakman - Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu
Ne hakla Otuzbese Bakla : Nejat Uygur Tiyatrosu
Son Umudum Milli Piyango : Nejat Uygur Tiyatrosu
Ye Kürküm Ye : Ferhan Şensoy - Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosu
Aşkın Gözüne Gözlük : Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosu
Boeing Boeing : Marc Camoletti - Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosu
Filmografisi[değiştir | kaynağı değiştir]
Rüzgarın Kalbi: Vahide - 2016
Poyraz Karayel : Canan Özbakan - 2015
Sen De Gitme : 2011
Affedilmeyen : Gülafet Açar - 2007
Herşey Aşk İçin - 2002
Bedel : Belgin - 2000
İlişkiler : Deniz - 1997
Eltiler : - 1997
Çılgın Yenge Jülide/Nüvide - 1994
Yaz Yağmuru - 1993
Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992
Çiçekler Açmak İster - 1990
Yuva : Zehra - 1990
Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
Deniz Gülü 1990
Ayaşlı ve Kiracıları - 1989
Önce Canan : Naz - 1988
Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan : Mihrimah Sultan - 1988
Emanet-2 : Zehra - 1988
Çark : Polis Leman - 1987
Küçük Mutluluklar - 1987
Yavrumu Kurtarın : Mahkûm - 1987
Milyarder : Sema - 1986
Seher Vakti : Ayşe - 1986
Sahtekar : Ayten - 1986
Doruk : Çiğdem - 1985
Gurbetçi Şaban : Bahar - 1985
Keriz : Ayşe - 1985
Şaban Pabucu Yarım : Pemra - 1985
Özlem : Özlem - 1985
Uç Güzel Güvercinim : Nazlı - 1984
Ah Şu Kadınlar : 1983
Bay Alkolü Takdimimdir : Günay - 1981

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