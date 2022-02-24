Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! Falyalı suikastı orada planlanmış

KKTC'de gerçekleştirilen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bilinmeyenler ortaya çıkmaya devam ediyor.Tetikçi Mustafa Söylemez, diğer tetikçi Ömer Tunç ve Söylemez'i olay yerine götüren şoför Veysel Sare ve gözcülük yapan Musa Çiçek'in ifadelerine göre, aylar öncesinden eylem planlanıp suikast uygulamaya sokuldu.Mehmet Faysal Söylemez'in ise Abdurrahim Çelik, Ömer Tunç, Cengiz Şener, Musa Çiçek, Yusuf Çiçek, Veysel Sare, Cemil Önal ile çok yakın mesafede ve ortak bazda sinyal bilgileri bulundu.Bazların çoğu Şişli'de bulunan Söylemezler Hukuk Bürosu'na yakınmesafelerde tespit edildi. Bu tespitler üzerine emniyet birimleri, suikastın Söylemezler Hukuk Bürosu'nda planlandığı ihtimali üzerinde durmaya başladı.Cengiz Şener'in ise, KKTC'de tutuklu bulunan Veysel Sare'yi Kıbrıs'a gönderen, sahte sürücü belgesi temin eden ve kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmesini sağlayan kişi olduğu ortaya çıkarıldı.