Ertan Saban Kimdir? Ertan Saban Kaç Yaşında?

Ertan Saban Kimdir?

Ertan Saban birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konu hakkında araştırmalar hızlandı. Son Nefesime Kadar isimli dizinin yayın hayatına başlamasının ardından dizide Vedat karakterini canlandıran Ertan Saban izleyiciler tarafından merak edildi. Sık sık aratılanlar arasında yer alanvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ertan Saban birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Son Nefesime Kadar dizisinin yayın hayatına başlamasının ardından izleyiciler Ertan Saban hakkında araştırmalara başladı. 4 Aralık 1977 doğumlu olan Ertan Saban Makedonya Türk Tiyatrosu’nda uzun yıllar boyunca çalıştı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata isimli filmlerde başarılı oyunculuğuyla boy gösterdi. Aslen Üsküplü olan Ertan Saban Ali Atay ile birlikte yer aldığı Mutlu Ol Yeter isimli dizi de başarılı oyunculuğuyla dikkat çekmişti. 45 yaşındaki başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde yer aldı. Ertan Saban dizi ve filmleri şu şekilde sıralanabilir;Filmleri ve Dizileri :2020 – Gel Dese Aşk (Barlas) (TV Dizisi)2019 – Çiçero (Wellington) (Sinema Filmi)2019 – Avlu (Oğuz) (TV Dizisi)2018 – Mehmed: Bir Cihan Padişahı (İmparator Konstantinos) (TV Dizisi)2015-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Gölge) (TV Dizisi)2015 – Mutlu Ol Yeter (Babür) (TV Dizisi)2015 – Limonata (Sakıp) (Sinema Filmi)2014 – Büyük Sürgün Kafkasya (Ömer) (TV Dizisi)2014-2015 – Hatasız Kul Olmaz (Ferit) (TV Dizisi)2013 – Görüş Günü Kadınları (Hayalet Ertan) (TV Dizisi)2013 – Benimle Oynar mısın? (Sinema Filmi)2012-2013 – Sakarya Fırat (Teo) (TV Dizisi)2012 – Balkan Is Not Dead (Mustafa Kemal) (Sinema Filmi)2011 – Bir Kadın Tanıdım (Umut) (TV Dizisi)2011 – Karakol (Komiser Reşat) (TV Dizisi)2010 – Hayda Bre (Osman) (Sinema Filmi)2010 – Kılıç Günü (Savaş) (TV Dizisi)2008 – Başka Semtin Çocukları (Gürdal) (Sinema Filmi)2008 – Gölgesizler (Cennet'in Oğlu) (Sinema Filmi)2007-2008 – Elveda Rumeli (Aleksi) (TV Dizisi)2006-2007 – Sağır Oda (Nogayhan) (TV Dizisi)2006 – The Net (Sinema Filmi)2005 – Savcının Karısı (Dursun) (TV Dizisi)2005 – Kontakt (Sinema Filmi)2004 – Azize (Levent) (TV Dizisi)2004 – Kako Ubiv Svetec (Bojan) (Sinema Filmi)2003 – Kako Los Son (Ivan) (Sinema Filmi)2003 – Sultan Makamı (Palyaço Refik) (TV Dizisi)vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.