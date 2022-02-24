ÇAYKUR 630 İşçi Alımı Ne Zaman? ÇAYKUR İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?

ÇAYKUR Personel Alımı Ne Zaman?



ÇAYKUR Başvuru Şartları



ÇAYKUR tarafından personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalar hızlandı. Adaylar alımların yapılacağının duyulmasının ardındanvesorusuna cevap aramaya başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çalıştırılacak personeller konuyla ilgili detayları merak ediyor. Oldukça merak edilen konu hakkında detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yönelmeye başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.ÇAYKUR personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 630 işçi alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ÇAYKUR personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.' İfadeleri kullanıldı. 28 Şubat tarihinden başvurular alınmaya başlayacak. 4 Mart tarihinde ise başvurular sona erecek. Sadece bir şehir için başvuru gerçekleştirilecek. Birden çok başvuru gerçekleştiren adayların başvurularının geçersiz sayılacağı da belirtilenler arasında yer alıyor. Başvurular 28 Şubat tarihinde alımlar başlayacak.birçok aday tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. 630 personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. ÇAYKUR başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir;A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;1- 18- 50 yaş aralığında,2- Erkek,3- En az İlkokul mezunu,4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,1- En az İlkokul mezunu,2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;1- 18- 45 yaş aralığında,2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,vesorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.