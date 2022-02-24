AB ve NATO'dan Rusya'ya açıklaması! Bedeli ağır olacak!

Avrupa Birliği ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan ortak açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" denildiSTOLTENBERG: SALDIRI HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILACAKNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Konseyi'nin toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. Rusya'nın saldırısını bir 'savaş eylemi' olarak niteleyen Stoltenberg "Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi" dedi.SAVUNMA PLANLARIMIZI ETKİNLEŞTİRMEYE KARAR VERDİKRus liderlerinin, pervasız eylemlerin ve kaybedilen hayatların tüm sorumluluğunu taşıdığını belirten Genel Sekreter Stoltenberg "NATO'nun temel görevi, tüm Müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplamaya veya yanlış anlamaya yer olmamalıdır. Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacaktır. Bu bizim toplu güvenlik garantimizdir. Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi. Bu, kriz sırasında Müttefik ülkeleri korumak ve kalkan olmak için ihtiyatlı ve savunmacı bir adımdır" dedi.