  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

24 Şubat Bir Zamanlar Çukurova Var Mı? Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm Ne Zaman?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisi ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam var mı? İşte detaylar...

Ekleme: 24.02.2022 - 16:35 Güncelleme: 24.02.2022 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
24 Şubat Bir Zamanlar Çukurova Var Mı? Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm Ne Zaman?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm ne zaman ve Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam var mı soruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 24 Şubat Bir Zamanlar Çukurova var mı ve Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

24 Şubat Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm Ne Zaman?


24 Şubat Bir Zamanlar Çukurova birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Şubat Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak izinin hayranları yeni bölümün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti. 24 Şubat Perşembe günü yani bu akşam Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlarda olacak. 20.00 itibariyle dizinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz.


24 Şubat Bir Zamanlar Çukurova Var Mı? Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm Ne Zaman?

Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları Kimler?


Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu birçok dizi hayranı tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler sorusu yer aldı. Uzun soluklu diziler arasında yer almayı başaran bu yapım başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Birçok oyuncunun girip çıkmasıyla geniş bir kadroya sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde sıralanabilir;

Hilal Altınbilek
Züleyha Yaman 1-
İbrahim Çelikkol
Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara 103-
Furkan Palalı
Fikret Fekeli/Yaman 64-
Hülya Darcan
Lütfiye Duman 88-
İlayda Çevik

24 Şubat Bir Zamanlar Çukurova Var Mı? Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm Ne Zaman?

Betül Arcan 98-
Sibel Taşçıoğlu
Şermin Yaman 1-
Bülent Polat
Gaffur Taşkın 1-
Aras Şenol
Çetin Ciğerci 7-
Polen Emre
Fadik Kaya 1-
Serpil Tamur
Azize Saraçoğlu 1-
Yeliz Doğramacılar
Füsun 1-
Teksin Pircanlı
Nazire 2-
Ömer Fethi Canpolat
Yılmaz/Adnan Yaman 7-98
Ahmet Doğan 99-
Şahin Vural
Raşit Kaya 36-
Neva Pekuz
Üzüm Tökün/Taşkın 43-
Erkan Bektaş
Abdülkadir Keskin 103-
Altan Gördüm
Haşmet Çolak 120-
Ergün Metin
Vahap Keskin 114-
Selin Yeninci
Saniye Taşkın 1-121
Selin Genç
Gülten Taşkın/Ciğerci 1-121
Kerem Alışık
Ali Rahmet Fekeli 6-107
Hande Soral
Ümit Kahraman/Ayla Özden 79-104
Murat Ünalmış
Demir Yaman 1-102
Nazan Kesal
Sevda Çağlayan/Fatma Özden 64-101
Melike İpek Yalova
Müjgan Hekimoğlu/Akkaya 17-97
Esra Dermancıoğlu
Behice Hekimoğlu 38-85
Uğur Güneş
Yılmaz Akkaya 1-79
Vahide Perçin
Hünkar Yaman 1-71
Şirin Öten
Naciye Tellidere 37-66
Alayça Öztürk
Jülide Yalçınkaya/Arcan 37-66
Turgay Aydın
Sabahattin Arcan 1-66
Mehmet Polat
Hatip Tellidere 32-65
Engin Yüksel
Behzat Hekimoğlu 17-38
Ebru Ünlü
Seher 9-38
Ebru Aytemur
Nihal Çimen 9-37
Kadim Yaşar
Cengaver Çimen 2-37
Mihriban Er
Sevil 26-36
Rüzgar Aksoy
Ercüment Akman 30-33
Şebnem Dilligil
Naime 1-22
Alp Özgür Yaşin
Sait Ersoy 6-19
Mustafa Açılan
Veli Erdönmez 1-16
Hikmet Karagöz
Ayhan 1-2
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!