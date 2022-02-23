Taksici terörü! Yolcu başka taksiye binmek isteyince, taksici ve yolcuya saldırdılar!

İstanbul'da taksicilik yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu götüren Turgay Söklü, yeni bir yolcu alacağı sırada havalimanı taksicisi olmadığı gerekçesiyle durak kahyasının tepkisiyle karşılaştı.YOLCUYLA ŞOFÖRE DARPŞoför Turgat Söklü, kahya tarafından; ‘İstediğim taksiye binerim’ diyen müşteri ise kahyanın arkadaşları tarafından darbedildi.ARAYA POLİS GİRDİOlaya polis ekipleri müdahale ederken, taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü, karşı taraftan şikayetçi oldu."TELSİZLERLE KAFAMA VURDULAR"Yaşananları anlatan Turgay Söklü, "Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı. Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı." diye konuştu.