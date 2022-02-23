Rusya Ukrayna cephelerinde yeni gelişme! Kiev'deki bayrak indi; Rus diplomatlara tahliye...

Suların surulmadığı Rusya Ukrayna cephelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'da bulunan diplomatları tahliye ettiği ifade edilirken, Kiev'de bulunan büyükelçilikteki Rus bayrağı indirildi.

Suların surulmadığı Rusya-Ukrayna gerginliğinde tansiyon giderek yükseliyor. Taraflardan gelen peş peşe açıklamalar Rusya-Ukrayna krizinin barışla çözüleceğine dair umutları çürütmeye başladı. Geçtiğimiz akşam Rusya lideri Vladimir Putin'in vermiş olduğu demeçte, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk'ın tanımasının ardından çeşitli ülkelerden yaptırım ve kınama haberleri gelmeye devam ediyor.Öte yandan Rusya-Ukrayna krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'da bulunan diplomatlarını tahliye ettiği açıklandı. Kiev'de buluan büyükelçilikte ise Rus bayrağı yarıya indirildi.