  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Ukrayna cephelerinde yeni gelişme! Kiev'deki bayrak indi; Rus diplomatlara tahliye...

Suların surulmadığı Rusya Ukrayna cephelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'da bulunan diplomatları tahliye ettiği ifade edilirken, Kiev'de bulunan büyükelçilikteki Rus bayrağı indirildi.

Rusya Ukrayna cephelerinde yeni gelişme! Kiev'deki bayrak indi; Rus diplomatlara tahliye...
Ekleme: 23.02.2022 - 16:01 Güncelleme: 23.02.2022 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna cephelerinde yeni gelişme! Kiev'deki bayrak indi; Rus diplomatlara tahliye...
Suların surulmadığı Rusya-Ukrayna gerginliğinde tansiyon giderek yükseliyor. Taraflardan gelen peş peşe açıklamalar Rusya-Ukrayna krizinin barışla çözüleceğine dair umutları çürütmeye başladı. Geçtiğimiz akşam Rusya lideri Vladimir Putin'in vermiş olduğu demeçte, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk'ın tanımasının ardından çeşitli ülkelerden yaptırım ve kınama haberleri gelmeye devam ediyor.

TAHLİYE EDİLİYORLAR

Öte yandan Rusya-Ukrayna krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'da bulunan diplomatlarını tahliye ettiği açıklandı. Kiev'de buluan büyükelçilikte ise Rus bayrağı yarıya indirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!