İstanbul'da İETT otobüsü ve metrobüs arızaları rutinleşti: Her şey çok güzel oldu

İstanbullu vatandaşların hayatını çileye çeviren toplu taşıma arızalarının sonuncusu Mecidiyeköy'de gerçekleşti. Zincirlikuyu’dan kalkan metrobüs henüz bir durak gidemeden arıza yaptı. Dakikalarca iki durak arasında kalan araç, yolcuları çileden çıkardı. İşe geç kalan bir vatandaş ise, “Her gün aynı çile. Ne yürüyen merdiveni bitiyor ne metrobüsü. Her şey çok güzel oldu” diye bağırarak isyan etti.

İstanbul'da her gün bozulan metro, metrobüs ya da İETT otobüslerinin son durağı Mecidiyeköy oldu. Zincirlikuyu'dan kalkan metrobüs, bir sonraki durağa varamadan bozuldu. Dakikalarca bekleyen araç nedeniyle işe kalan vatandaşlar isyan etti.Tartışma yaşandıBu sırada metrobüs şoförü araçtan inerek motoru kontrol ettiği sırada öfkeli vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Yolculardan biri “Bu nedir ya. Her gün başka bir rezalet. Ne otobüs arızası bitiyor ne metrobüs. Her şey çok güzel oldu evet” diye bağırmaya başladı.Yaklaşık 15 dakikalık duraksamanın ardından boş bir metrobüs geldi. Yolcular diğer araca aktarılarak yola devam etti.