Eren Kış-26 operasyonu 870 personelle başlatıldı!

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (870) personel [(62) operasyonel tim] görev alıyor.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.EREN KIŞ DARBESİBakanlığımız koordinesinde gerçekleştirilen 14 ayrı Eren Kış Operasyonu'nda bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 339 mağara, sığınak ve depo imha edildi.Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 14 ayrı Eren Kış Operasyonu zorlu kış şartlarına rağmen başarıyla devam ediyor.İlk operasyonun başladığı 7 Kasım 2021'den bugüne kadar 12 bin 171 Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucusunun yer aldığı Eren Kış operasyonlarında 1'i sağ, 19'u ölü olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilenler arasında terörden arananlar listesinde bulunan sözde üst düzey kadrolardaki bazı teröristler de yer aldı. Ayrıca operasyonlarla, PKK ile iş birliği içerisinde olduğu belirlenen 10 kişi yakalandı.