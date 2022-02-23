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Başkan Erdoğan'ın duyurduğu elektrikte indirim tarife için son günler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar lehine düzeltileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dün üreticilerle bir araya geldi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında hem hükümetin öngördüğü indirimler hem de yeni formüller masaya yatırıldı. Buna göre yeni tarifeler 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Ayrıca yeni bir indirim de gündemde.

Ekleme: 23.02.2022 - 09:07 Güncelleme: 23.02.2022 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu elektrikte indirim tarife için son günler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik tarifelerinin vatandaşlar ve esnaflar lehine düzeltileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dün üreticilerle bir araya geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinin de katıldığı toplantıda alternatif çalışmalar masaya yatırıldı.

Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tarifelerin açıklanması bekleniyor. Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

ELEKTRİK FATURASINDA ALTERNATİFLER MASADA

Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL. Sanayide bu rakam 2.28 TL. Meskenlerde ise ilk kademe 1.37, ikinci kademe 2.06 TL. Esnafın elektrik maliyetini düşürmek için kademeli tarife uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

EPDK, yüzde 10, 20 ve 30 indirim olması durumunda birim maliyetin nasıl olacağına dair üç alternatif çalıştı.

YÜZDE 25'İ BULAN BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yeni düzenlemeyle esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtti. Esnaf tarifesinde yüzde 25 indirim olursa düşük tarifede elektrik birim maliyeti 2.06 TL'ye düşecek. Böylece esnafın elektrik birim maliyeti konutların ikinci kademesine çekilecek.

AYLIK TÜKETİM MİKTARI BELİRLENECEK

Farklı esnaf gruplarının aylık ortalama tüketim rakamları birbirinden farklı. Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinden kırılımları istedi.

Aylık 100 kilovatsaat ila 3 bin ve üstü kilovatsaatlik elektrik tüketen esnaf grupları çıkarılıyor. Buna göre, kademeli tarifede günlük tüketim miktarına karar verilecek.

YENİ KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLANABİLİR

Önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tarifelerin açıklanması bekleniyor.

1 MART İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Elektrikte faturalara yansıyacak ve vatandaşları pandemi koşullarının getirdiği enerji piyasası artışlarından koruyacak yeni indirimli tarife 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.
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