Yüz yüze eğitimde yeni gelişme! İşte 180 günlük yol haritası...

Salgın sürecinde okulların yüz yüze eğitime devam etmesi için çalışan Milli Eğitim Bakanlığı, 180 günlük süreçte birçok projeyi de hayata geçirdi. Bu kapsamda okul öncesi eğitim yaygınlaştırıldı, mesleki eğitim güçlendirildi, hayat boyu öğrenme faaliyetleri iyileştirildi ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri artırıldı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim sürecinde 180 günlük yol haritası ve atılan adımları değerlendirdi. İşte Özer'in açıklamaları ve MEB'in attığı adımlar...EĞİTİMDE KALİTEYİ SÜREKLİ KILMAK...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Bugün gelinen noktada eğitim sisteminin kalitesini sürekli kılmak ve geleceğe yönelik eğitim politikalarımızı şekillendirebilmek için eğitimde izleme ve değerlendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmada, en öncelikli hedefimiz olan eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalara yer verilmiştir' ifadelerini kullandı.MEB'in 180 gün boyunca hayata geçirdiği projeler şöyle:50 YENİ AR-GE MERKEZİMeslek dersi kitapları ücretsiz kitap kapsamına alındı. Halk Eğitim Merkezlerinden alınan sertifikalar e-Devlete taşındı. 'Mesleki eğitimde bin okul' projesi tamamlandı. Türkiye'nin ilk medya lisesi açıldı. Yardımcı kaynaklar ücretsiz olarak okullara dağıtılmaya başlandı. Mesleki eğitimde 50 yeni Ar-Ge merkezi kuruldu.Okul öncesi eğitim seferberliği başladı. Öğretmenlerin iki doz aşılanma oranı yüzde 88,2'ye yükseldi. 750 engelli öğretmen ataması yapıldı. 7 bölgeye 7 özel eğitim materyali gönderildi. MEB Kültür Yayınları dijital ortama aktarıldı. 'Çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersi müfredata alındı.ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU KABUL EDİLDİÖğretmen Bilişim Ağı kuruldu. Olgunlaşma Enstitüleri Ar-Ge merkezi haline getirildi ve rekor patent sayısına ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerinin tümüne Mesleki Eğitim Merkezi kuruldu. 'Temel Eğitimde bin okul' projesi başlatıldı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Türkiye'nin ilk madencilik lisesi kuruldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.MODERN KÜTÜPHANELERKütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' kapsamında 16 bin 361 okulda kütüphane kurulumu tamamlandı, bu kütüphanelerin araç ve gereçleri mesleki eğitim kurumları tarafından yapıldı. Mesleki Eğitimde öğretmen ve idarecilerin eğitimine odaklanmak, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla 15 Mükemmeliyet Merkezi kurulması çalışmalarına başlandı.221 ÜRÜNÜN TESCİLİ ALINDIMesleki eğitimde 2021 yılı sonu itibarıyla 1.095 ürün için tescil başvurusunda bulunuldu; bu başvurulardan 12 patent, 16 faydalı model, 110 tasarım ve 83 marka olmak üzere 221 ürünün tescili alındı.Böylece mesleki eğitimde 250 ürün tescili hedefinin %89'u gerçekleştirildi. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin turizm alanındaki programlarında İngilizce, Rusça ve seçmeli bir dil olmak üzere 3 dilde eğitim verilmeye başlandı.500 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİDezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketi hayata geçirildi.Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay illerinde 15 bin 920 çocuğa her gün düzenli olarak beslenme verilmesiyle ilgili pilot uygulama başlatıldı.Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü.154 YENİ OKULOkul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı.MEB ile TOBB arasında imzalanan protokolle 154 ilçeye 154 yeni okul yapılması planlandı. 2022 yılında toplam 3000 yeni anaokulu ve 40.000 yeni ana sınıfı açılması hedefi doğrultusunda Ocak ayı sonu itibarıyla 59 yeni ana okulu ve 6.950 yeni ana sınıfı açıldı. 214 yeni anaokulunun ihalesi yapıldı, 1.095 yeni anaokulu yatırım planına dahil edildi.