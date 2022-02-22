Tarkan’ın Büyük Amcası Fethi Tevetoğlu Kimdir? Fethi Tevetoğlu Mesleği Nedir?

Fethi Tevetoğlu Kimdir?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan konuşmada Tarkan’ın yeni çıkardığı şarkı hakkında yaptığı açıklamalar vatandaşların ilgisini çekti. Geççek isimli şarkısıyla gündeme gelen Tarkan için "Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan, bir şarkı yazıp bunu seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadolu'ya yakın bir şiveyle söylüyor. Elbet geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, dertler bitecektir. 6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca sözlerine Fethi Tevetoğlu’nun şiirini okuyarak devam eden Devlet Bahçeli, Fethi Tevetoğlu ile ilgili olarak açıklamalarda da bulundu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.MHP Genel Başkanı muhalif yöne çekilmeye çalışılan Tarkan’ın yeni şarkısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu durumun ardından Tarkan’ın büyük amcası Fethi Tevetoğlu’ndan bahsedince vatandaşları konu hakkında araştırmalara başladı. Bu sebeple en merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. Fethi Tevetoğlu 1916 İstanbul doğumludur. Aslen Rizeli olan Tevetoğlu küçük yaşlardan itibaren Türkçülük akımıyla ilgilenmektedir. Şiirleriyle de düşüncelerini dile döken Fethi Tevetoğlu birçok dergide bu eserleriyle yer almıştır. Fethi Tevetoğlu eserleri ise şu şekilde;Atatürk'le Samsun'a Çıkanlar, Ankara: Atatürk ve Çevresi Yayınları, 1971.Benim Gördüğüm Bugünkü Rusya, Ankara: Komünizmle Mücadele Yayınları, 1968.Bir Bayrak Altına (-M. Atsıza Yoldaş- takma adı ile), İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitabevi, 1936.Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmed Hikmet, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 1951.Dış Politika Görüşümüz, Ankara: Ajans-Türk Matbaası, 1963.Enis Behiç Koryürek / Hayatı ve Eserleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1985.Faşist Yok Komünist Var, Ankara: Komünizmle Mücadele Yayınları, 1962.Hamdullah Subhi Tanrıöver, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986.Mehmet Emin Yurdakul, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988.Milletlere Işık Tutan İki Beyanname, Ankara: Komünizmle Mücadele Yayınları, 1963.Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988.Mukaddes Topraklar'dan Geçen Yol, Ankara: Ajans-Türk Matbaası, 1966.Müftüoğlu Ahmed Hikmet, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986.Ömer Naci, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı, 1973.Süleyman Paşa, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988.Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1910-1960), Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1967.Yirminci Yüzyılın Yüzkarası: Utançduvarı, Ankara: Ajans-Türk Matbaası, 1964.Türklüğe Kurban, İstanbul: Aylı Kurt Yayınları, 1942.Açıklıyorum!, Ankara: Komünizmle Mücadele Yayınları, 1965.Kıbrıs ve Komünizm, Ankara: Komünizmle Mücadele Yayınları 1966.Tagore külliyatı I, İstanbul: İkbal Kitabevi, 1939.Yarın Turan Benimdir, İstanbul: 1934.Kızılaycı Hâmet Bey, Ankara: 1987."Atatürk - İttihat ve Terakki", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: V, Sayı:15, 1989, ss. 613-623."Ali Fethî Okyar'ın Günlük Hatıraları (30 Nisan 1921 - 16 Ekim 1921)", Belgeler Dergisi, T.T.K., Cilt: XII, Sayı: 16, ss. 113-130."Atatürk'le Okyar'ın Çıkardıkları Gazete: Minber", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 13, 1988, ss. 183-193."Atatûrk ün Toplanmamış Yazıları I", Belleten Dergisi, Türk Tarih Kurumu, Cilt: I, Sayı:197, Ağustos 1986, ss.531-546."Fethî Okyar'ın Günlük Hatıraları", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 82, 1969, ss.739-759."Millî Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa-General Harbord Görüşmesi I-IV", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 76, ss.257-268."Milliyetçi Atatürk", Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 37, 1965, ss.55-62.Ahmed Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, haz. Fethi Tevetoğlu, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, 1971.Hamdullah Subhi Tanrıöver, Dağ Yolu, haz. Fethi Tevetoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987.Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Gönül Hanım, haz. Fethi Tevetoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı, 1971.Gerhard von Mende, Komünist Blokta Milliyet ve Mefkure, çev. Fethi Tevetoğlu ve Aziz Alpaut, Ankara: Ankara Üniv. Basımevi, 1966.Enis Behiç Koryürek, Miras, haz. Fethi Tevetoğlu, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı, 1971.Hamdullah Subhi Tanrıöver, Günebakan, haz. Fethi Tevetoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987.