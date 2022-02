Rusya Ukrayna krizinde savaş çanları çalıyor! Çok çarpıcı sözler: Putin tetiği çekti

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas gerilimi savaşa doğru sürükleniyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Açıklamalarının ardından Barış Gücü Operasyonları'nın talimatını verdi. Rus zırhlı birlikleri de operasyon talimatının ardından Donbass bölgesine ilerlemeye başladı. İki ülke arasında yaşanan gerilim dünyanın dört bir yanından takip ediliyor...ABD merkezli Washington Post gazetesi, 'Putin, Moskova destekli iki ayrılıkçı bölgeyi resmen tanıdıktan sonra doğu Ukrayna'ya asker gönderdi' manşetini attığı haberinde bu 'tam ölçekli bir savaşı tehdit eden bir krizde dramatik bir tırmanış' ifadesini kullandı. . İmparatorlukların dünyayı yönettiği bir zamana...ABD'nin Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasının ardından Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme emri verdiği belirtildi. Haberde, ABD'li üst düzey bir yetkilinin Putin'in konuşmasının Ukrayna işgalini haklı çıkarma çabasının bir parçası olduğunu söylediği yer aldı.İsrail'in Haaretz gazetesi, 'Putin,sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıdıktan sonra Ukrayna'dan ayrılmaları için emir verdi' dedi. Haberde ABD ve Avrupa Birliği'nin tepkilerine yer verilirken Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle yaptırım uygulayacakları ifade edildi.Haaretz'in konuyla ilgili başka bir haberinde ise, İsrailli yetkililerin Biden'ın tarafında olacakları ifade edildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 'geleneksel olarak Amerikalılarla birlikte hareket etmemize rağmen' İsrail'in Rusya ile krize yaklaşımında daha temkinli olması gerektiğini söylediği ifade edildi.ABD'nin The Wall Street Journal gazetesi, 'Putin, Ukrayna'daki ayrılık bölgelerine asker gönderme emri verdi'başlıklı haberinde Putin'in Batı ile gerilimi artırdığını yazdı. Haberde Putin'in talmatı, Doğu Avrupa'nın gelecekteki güvenliği konusunda Batı ile müzakereleri baltalayacak bir hareket olduğu ifade edildi.ABD'nin New York Times gazetesi, 'Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine asker gönderme emri Birleşmiş Milletler'ce kınandı' başlığı ile krizi manşetine taşıdı. Hanerde 'Putin, daha geniş bir askeri harekat olasılığını ima etti ve tüm Ukrayna'nın ''Rusya tarafından yaratılmış' bir ülke olduğunu iddia etti' ifadelerine yer verildi.ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'in sözlerinin yer aldığı haberde şu ifadeler vurgulandı: 'Putin, dünyanın zamanda geriye yolculuk yapmasını istiyor. Birleşmiş Milletler'den önceki bir zamana... İmparatorlukların dünyayı yönettiği bir zamana... Ama dünyanın geri kalanı ilerledi. 1919 değil, 2022'deyiz.'İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin'in 'barışı koruma görevi' için Ukrayna'ya asker göndermesi sonrasında Donetsk'te tankların ilerlediği görüldüğünü yazdı.Batı'nın, Kiev için yaptırımlar ve daha fazla silahla karşılıkvermeye hazırlandığı belirtilen haberde,Putin'in onları bağımsız devletler olarak tanımasından sadece birkaç saat sonra, doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinden birinin başkenti olan Donetsk'te tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın hareket ettiği bilgisi yer aldı.Haberde, bir görgü tanığının, Ukrayna'ya girme emri vermesinin ardından bugün erken saatlerde, şehirde alışılmadık derecede büyük askeri teçhizat gördüğü ifade edildi.Avustralya'nın The Australian gazetesi 'Putin, Doğu Avrupa'nın haritasını yeniden çizerek, kendi çevresinde bir tampon bölge oluşturmak için soğuk savaş yıllarının sovyet imparatorluğuna geri döndürüyor.' ifadelerini kullandı.'Putin tetiği çekti' manşetiyle verdiği haberde, 'Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk merkezlerine barış gücü olarak Rus askerleri göndermek Ukrayna'nın işgali anlamına geliyor' ifadeleri kullanıldı.İtalyan gazetesi Corriere della Sera, 'Putin, Rus ordusunu Ukrayna'ya gönderdi' manşetini attı. Haberde, 'Rusya Devlet Başkanı, Donbass'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra, 21 Şubat Pazartesi akşamı ordusuna 'barışı garanti etmek' için topraklarına girmesini emretti.' ifadelerine yer verildi.Rusya'da hükümetin sözcülüğünü yapan İzvestiya gazetesi, 'Tanıma güçtür: Donbas'ın bağımsızlığı için Moskova'nın verdiği destekte ne değişecek' başlıklı haberinde Putin'in kararının bölgeyi ve dünyayı nasıl değiştireceğini bir zafer havasında anlattı.Rus Pravda Komsomolskaya gazetesi, 'Rusya Donbas cumhuriyetlerini tanıdı, Vladimir Putin'in konuşmasındaki ana mesajlar' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Gazete, 'Rusya lideri tarihi bir karar verdi, Kiev'i gerçek bir kamulaştırmayla tehdit etti' dedi.