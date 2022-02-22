Putin'in işgal planına tek destek Esad'dan!

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna kararı dünya kamuoyunun gündemine oturdu...Ukrayna'yı haftalardır sayısı 190 bini bulan askerle kuşatma altında tutan Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı.Kararını televizyonların canlı yayınında imzalayan Putin, bir adım daha ileri giderek Donbas'a Rus askerlerini gönderdi.Putin'in kararın dünya liderleri art arda tepkilerini dile getirirken, Rus lidere tek destek Suriye'den geldi.Putin'e sadıklığı ile bilinen Beşar Esad, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını belirtti.Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte, 'Esad, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi' açıklamasını yaptı.