Minsk Anlaşması Nedir? Minsk Anlaşması Maddeleri Nelerdir?

Minsk Anlaşması Nedir?



Minsk Anlaşması Maddeleri Neler?



Rusya Ukrayna arasındaki gerilim tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Dün akşam saatlerinde Putin tarafından yapılan konuşması dikkat çekti. Putin’in Minsk anlaşmasının devreye girmesi gerektiğini aktarması üzerine birçok kişivesoruları yer aldı. Minsk anlaşmasının 7. Yılına gelinmesinin ardından yeniden gündemde olması hakkında araştırmaların detaylandırılmasına neden oldu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.2014 yılında imzalanan Minsk Anlaşması Rusya Ukrayna arasında yaşanan gerilimle birlikte yeniden alevlendi. Bu sebeple en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. 13 maddelik anlaşmanın detayları dün akşam saatlerinden beri araştırılıyor. 2104 yılında Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) arasında yapılan Minsk Anlaşması Ukrayna’da bulunan Donbass savaşını durdurma amacıyla yapılmıştır. Belarus’un Minsk şehrinde yapılması nedeniyle anlaşmanın adı da şehrin ismi olarak belirlenmiştir. Anlaşma savaşı durdurmak için yeterli olmasa da gelecekte bir sorun oluşması halinde bir adım atılmış olması nedeniyle önem taşıyordu.Minsk Anlaşması maddeleri birçok kişi tarafından merak edildi. RusyaUkrayna arasındaki gerilimle birlikte en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte oldukça merak edilen Minsk Anlaşması maddeleri;- Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 15 Şubat itibarıyla ateşkes ilan edilmesi ve bunun sıkı bir şekilde uygulanması.- Ukrayna'nın doğusunda güvenli bölge oluşturulması amacıyla iki taraf arasında 50 kilometre genişliğindeki bölgeden ağır silahların çıkartılması. Buna göre, 100 mm kalibreden büyük silahların 50 kilometre, taşınabilir roket sistemlerinin 70, taktik füze sistemlerinin ise 140 kilometre mesafeden ateşkes yürürlüğe girdikten sonra en fazla 14 gün içinde geri çekilmesi.- AGİT'in, tarafların anlaştığı ateşkes şartlarını ve ağır silahların geri çekilmesini gözlemlemesi ve rapor etmesi.- Ağır silahların bölgeden çıkartıldıktan sonra , Ukrayna kanunları göz önüne alınarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yerel seçim modeli üzerinde görüşmelere başlanması. Ayrıca, en geç 30 gün içinde Ukrayna Meclisi'nin 19 Eylül'de kabul edilen Donetsk ve Lugansk'a "özel statü veren kanun" maddesi gereği karar alması.- Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçı faaliyetlere karışanların affedilmesi amacıyla kanun çıkartılması.- Tarafların elindeki esir ve tutukluların tamamının serbest bırakılması ya da takas edilmesi.- İnsani yardımların dağıtımı, nakliyesi ve güvenliğinin sağlanması.- Kiev ile doğu bölgeleri arasında sosyal ve ekonomik bağların tam olarak yeniden kurulması için model geliştirilmesi.- Çatışma bölgesindeki devlet sınırının tamamının Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilmesi. Bunun yerel seçimlerden en geç bir gün sonra sağlanması.- Ukrayna'daki tüm yabancı savaşçıların ve silahların AGİT kontrolünde ülkeden çıkartılması.- Ukrayna'da 2015 sonuna kadar Lugansk ve Donetsk'in özel durumunu gözeterek yerel yönetimlere genişletilmiş haklar sağlayacak anayasal reform yapılması.- "Lugansk ve Donetsk'e statü veren" kanun kapsamında bu bölgedeki yerel seçimlere ilişkin konuların üçlü temas grubu çalışmaları çerçevesinde görüşülüp, karara bağlanması. AGİT bu süreçte gözlemci olarak yer alması.- Anlaşma maddelerinin görüşülmesi ve hayata geçmesi için üçlü (Kiev-Donetsk-Lugansk) çalışma ve temas gruplarının oluşturulması