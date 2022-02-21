Savcıdan flaş talep! Kavala ile Çarşı davaları ayrılsın!

Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan işadamı Osman Kavala'nın yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı, Kavala ile arkadaşlarının yargılandığı dosyanın Çarşı grubu davasından ayrılmasını talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi kabul ederse, Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan sanıklar ile olaylara karışan Çarşı grubu tekrar ayrı yargılanacak. İki dava, Yargıtay kararıyla birleşmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala, duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet savcısı, Kavala ile arkadaşlarının yargılandığı dosyanın Çarşı grubu davasından ayrılmasını talep etti.Kavala'nın avukatları da dosyaların ayrılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının talebine katıldıklarını belirtti.Mahkeme heyeti bu talebi kabul ederse, Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan sanıklar ile olaylara karışan Çarşı grubu tekrar ayrı yargılanacak.Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. İkinci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleştirilmiş, ardından dava Yargıtay tarafından bozulan 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.Yargıtay 18 Mart 2021'de Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.'Gezi ana davası' ile birleştirilen 'Çarşı davası'nın ayrılmasına karar verildi. Mütalaa hazırlanmak üzere dosya savcılığa gönderilmesine ve Osman Kavala tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.