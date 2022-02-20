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Tarlasına piyango düştü: Gramı 60 dolar! Saklamak için bankada kasa kiralayacak!

Denizli'de oturan Ali Urhan, tarlasında koyu renkli taş parçalarının olduğunu fark etti. Taşları, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gönderdi. Yapılan incelemede taşın 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit (gök taşı) olabileceği tespit edildi. Meteoritin gramının 60 dolar olduğunu söyleyen Urhan, tarlasına piyango düşmüş gibi hissettiğini söyledi.

Ekleme: 20.02.2022 - 13:35 Güncelleme: 20.02.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Tarlasına piyango düştü: Gramı 60 dolar! Saklamak için bankada kasa kiralayacak!
Denizli'nin Çivril'de oturan Ali Urhan'ın başına talih kuşu düştü! İlçenin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü.

Urhan, taş parçalarından örnek alıp, YEBİM'e götürdü.

Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi.

Tarlasına piyango düştü: Gramı 60 dolar! Saklamak için bankada kasa kiralayacak!

YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, 'Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir' denildi.

'SAKLAMAK İÇİN BANKADA KASA KİRALAYACAĞIM'

Meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyleyen Ali Urhan, şöyle konuştu:

'Testlerle meteorit olabileceğini kanıtladık. Meteorların alıcısı genellikle yurt dışından oluyormuş, ben de taşı satmak istiyorum.

Tarlasına piyango düştü: Gramı 60 dolar! Saklamak için bankada kasa kiralayacak!

Gramını yaklaşık 60 dolardan alıyorlarmış, meteor tarlama düştüğü için sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum.

Taşın güvenliği için bankada kasa kiralayıp, orada saklayacağım.

Bana ulaşan biri Bulgaristan'a gitmemiz gerektiğini ve alıcıların orada olacağını söyledi.

Can güvenliğimden endişe edip, gitmedim...
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