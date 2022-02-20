FETÖ lideri Gülen’e en yakın isimlerdendi: Hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat sırasında kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen Bekmezci, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından FETÖ mensupları Bekmezci'nin cezaevinde öldüğü yalanı üzerinden algı operasyonu yaptı. Bekmezci'nin, Adli Tıp Kurumu'nun cezasının infazının hastanede devam edilmesine yönelik raporu doğrultusunda 4 Ocak'tan beri cezaevinde değil, hastanede tedavisine devam edildiği ortaya çıktı.25 DEFA KURUM REVİRİNE ÇIKARTILARAK MUAYENE EDİLMİŞFETÖ'nün önemli ismi Yusuf Bekmezci cezaevinde kaldığı süre içinde 25 defa 'prostat, vitamin eksikliği, hipertansiyon, kabızlık, miyalji' rahatsızlıklarına istinaden kurum revirine çıkartılarak muayenelerinin yaptırıldığı ve ilaç reçete edildiği, reçete edilen ilacın kendisine elden teslim edildiği belirlendi.11 DEFA HASTANEYE SEVKİ YAPILMIŞBekmezci 11 defa 'hipertansiyon, prostat, miyalji, amnezi' rahatsızlıklarına istinaden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nöroloji, Üroloji, Genel Cerrahi ve Psikiyatri Polikliniklerine sevklerinin sağlandığı, gerekli tetkik ve muayenelerinin yaptırılarak ilaç reçete edildiği, reçete edilen ilaçların kurum tarafından teslim edildiği bildirildi.COVİD-19 AŞISI OLMUŞCovid-19 aşıları da yapılan Bekmezci'nin 03 Ocak'ta İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisine 'katarakt ameliyatı' için yatışının yapıldığı, 4 Ocak'ta katarakt ameliyatı esnasında kalbinin yarım saat durduğu, acil müdahale sonucu hayata döndürüldüğü, kontrol ve tedavisinin yapılması amacıyla mevcut durumda anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ortaya çıktı.4 Ocak tarihinden beri yoğun bakım ünitesinde tutulan Bekmezci'nin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği ortaya çıktı.