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FETÖ lideri Gülen’e en yakın isimlerdendi: Hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. FETÖ Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan Yusuf Bekmezci’nin cezaevinde öldüğü yalanı üzerinden algı operasyonu yapıldı. Bekmezci’nin Adli Tıp Kurumu’nun cezasının infazının hastanede devam edilmesine yönelik raporu doğrultusunda 4 Ocak’tan beri cezaevinde değil, hastanede tedavisine devam edildiği ortaya çıktı.

FETÖ lideri Gülen’e en yakın isimlerdendi: Hastanede hayatını kaybetti
Ekleme: 20.02.2022 - 12:06 Güncelleme: 20.02.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
FETÖ lideri Gülen’e en yakın isimlerdendi: Hastanede hayatını kaybetti
İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat sırasında kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen Bekmezci, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından FETÖ mensupları Bekmezci'nin cezaevinde öldüğü yalanı üzerinden algı operasyonu yaptı. Bekmezci'nin, Adli Tıp Kurumu'nun cezasının infazının hastanede devam edilmesine yönelik raporu doğrultusunda 4 Ocak'tan beri cezaevinde değil, hastanede tedavisine devam edildiği ortaya çıktı.

25 DEFA KURUM REVİRİNE ÇIKARTILARAK MUAYENE EDİLMİŞ

FETÖ'nün önemli ismi Yusuf Bekmezci cezaevinde kaldığı süre içinde 25 defa 'prostat, vitamin eksikliği, hipertansiyon, kabızlık, miyalji' rahatsızlıklarına istinaden kurum revirine çıkartılarak muayenelerinin yaptırıldığı ve ilaç reçete edildiği, reçete edilen ilacın kendisine elden teslim edildiği belirlendi.

FETÖ lideri Gülen’e en yakın isimlerdendi: Hastanede hayatını kaybetti

11 DEFA HASTANEYE SEVKİ YAPILMIŞ

Bekmezci 11 defa 'hipertansiyon, prostat, miyalji, amnezi' rahatsızlıklarına istinaden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nöroloji, Üroloji, Genel Cerrahi ve Psikiyatri Polikliniklerine sevklerinin sağlandığı, gerekli tetkik ve muayenelerinin yaptırılarak ilaç reçete edildiği, reçete edilen ilaçların kurum tarafından teslim edildiği bildirildi.

FETÖ lideri Gülen’e en yakın isimlerdendi: Hastanede hayatını kaybetti

COVİD-19 AŞISI OLMUŞ

Covid-19 aşıları da yapılan Bekmezci'nin 03 Ocak'ta İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisine 'katarakt ameliyatı' için yatışının yapıldığı, 4 Ocak'ta katarakt ameliyatı esnasında kalbinin yarım saat durduğu, acil müdahale sonucu hayata döndürüldüğü, kontrol ve tedavisinin yapılması amacıyla mevcut durumda anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ortaya çıktı.

4 Ocak tarihinden beri yoğun bakım ünitesinde tutulan Bekmezci'nin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği ortaya çıktı.
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