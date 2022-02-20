Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi. Simgelerin köprüsü olarak da bilinen 1915 Çanakkale Köprüsü devreye alındığında dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, planlanandan 1,5 yıl önce tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini duyurdu.1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 MART'TA AÇILACAKBaşkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi.DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK1915 Çanakkale Köprüsü 2.023 metre orta açıklık, 3.563 metre toplam uzunluğu ile devreye alındığında Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak.