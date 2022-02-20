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Beyaz Gazete
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi. Simgelerin köprüsü olarak da bilinen 1915 Çanakkale Köprüsü devreye alındığında dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı
Ekleme: 20.02.2022 - 11:34 Güncelleme: 20.02.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, planlanandan 1,5 yıl önce tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini duyurdu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 MART'TA AÇILACAK

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini açıkladı

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü 2.023 metre orta açıklık, 3.563 metre toplam uzunluğu ile devreye alındığında Japonya'daki Akashi Kaikyō Köprüsü'nü 32 metre geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak.
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