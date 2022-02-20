2 Haftada 5 Kilo Verdiriyor! Karatay Diyeti Nasıl Yapılır?

Karatay Diyeti Nasıl Yapılır?

Karatay Diyeti Püf Noktaları Neler?



Karatay diyeti birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Bahar aylarına sayılı günler kalmasının ardından yaza fit girmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Sağlık açısından etkili olduğu kadar vücudunuzun da forma girmesini sağlayacak bu diyet listesi son zamanlarda giderek popülerliğini arttırıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Karatay diyeti son zamanlarda oldukça popüler hale gelen diyet listeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Yaz aylarına fit bir şekilde girmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu diyet için en önemli nokta karbonhidrat tüketmemektir. Pilav, patates, ekmek yasaklı besinler arasında yer almaktadır. Bu nedenle kuruyemişlerden özellikle ceviz ve badem tüketerek bu durumu dengelemeniz önerilir. Ayrıca ayçiçek yağı kullanımına da bu noktada izin verilmemektedir. Ara öğün bu diyet listesinde yer almaz. 3 ana öğünden oluşan bir beslenme rutini bulunmaktadır. Gazlı içecekler ve meyve suları asla tüketmemeniz gerekenler arasında bulunur. Gün içerisinde şekersiz çay ve kahve tüketmekte herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İşte birçok kişi tarafından merak edilen Karatay diyeti;Kahvaltı:-Haşlanmış 1 adet yumurta, veya 2 yumurta ile hazırlanmış menemen-2 ince dilim beyaz peynir ( tulum veya ezine olmayacak )-8-10 adet zeytin (üzerine zeytinyağı, kekik ve pul biber ekleyebilirsiniz )-6 adet ceviz içi veya fındıkÖğlen:-Zeytinyağlı sebze yemeği ( 6 kaşık ), 1 bardak ayran, bol yeşil salata ( zeytinyağlı )Veya 1 porsiyon meyve ( kabuğu ile tüketilen lifli meyve tercih etmeniz önerilir ), 1 avuç ceviz veya çiğ bademAkşam:-Izgara balık veya tavuk eti veya kırmızı et, zeytinyağlı bol yeşil salata, 1 kase yoğurt ( ev yoğurdu tavsiye edilir )Ara öğünler: şekersiz ve tatlandırıcısız bitki çayı tüketilebilir veya şekersiz ve kremasız kahve içilebilir.Karatay diyetinde dikkat edilmesi gerekenler arasında egzersiz yapmak yer almaktadır. Bu nedenle günlük olarak 30-45 dakika yürünmesi gerekmektedir. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Alkollü ve gazlı içeceklerin tüketilmesi bu diyette yasaktır. Karbonhidrat tüketmek yerine kuruyemiş tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 1 porsiyon meyve tüketmek serbesttir. Kabuklu meyvelerden tüketmeniz de tavsiye edilenler arasında yer almaktadır. zeytin, zeytinyağı ve kekik ile nane gibi besinler bu diyette en çok tüketilmesi gerekenler arasındadır. En az 2 litre su içmek ve bu suyun içine limon sıkmak da diyette yağ yakmanıza oldukça yardımcı olacaktır.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birbirinden farklı konular hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.