%0 faiz kredi müjdesi: SGK'dan ev alacakları sevindiren haber: 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları

SGK'dan ev alacakları sevindiren haber geldi. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar sıfır faizli konut kredisi verilecek. Belirli şartların karşılanması halinde faizsiz kredi imkanı sunuluyor.FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?Gerekli şartları taşıyan vatandaşlara daha önce 'Hak Sahipliği Belgesi' ve 'TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi' düzenleniyordu. Ancak, SGK ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan 'Veri Paylaşımına İlişkin Protokol' gereğince, SGK'dan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların 'Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması' Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılıyor.Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunması gerekiyor.FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?* 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların* Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,* Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,* Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,* İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,* 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz GazilerininFaizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.ÖNCELİK SIRALAMASI NEYE GÖRE BELİRLENİR?Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;a) Malulün kendisine,b) Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına, konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.KREDİ BORCU GERİ ÖDEME NASIL YAPILIYOR?Kredinin hak sahibince geri ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunca, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek yapılmaktadır.Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının ¼'ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır.Malullerin çalıştığı kamu kurumunda çalışmalarının devam etmesi ve aylıklarını da bu kurumlardan almaları hallerinde, kredi kullanılacak aydan önceki son aylığının ¼'ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve borç bitene kadar hak sahibi tarafından bankaya yatırılmaktadır.Kredi Borcu Bitmeden Aylığı Kesilenlerin veya Aylık Almayan Hak Sahiplerinin Borçları Ne Şekilde Tahsil Edilir?Sosyal Güvenlik Kurumu, kredi kullananlardan her ne suretle olursa olsun aylığı kesilenlerin aylıklarının kesildiğini ve bakiye borç tutarını Ziraat Bankanın Genel Müdürlüğüne bildirmektedir.Kamu kurumunda çalışan malullerin çalıştığı kurum ile her ne suretle olursa olsun ilişkisinin kesilmesi durumunda ilgili kamu kurumu tarafından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne yazılı bildirim yapılmaktadır.Aynı şekilde kurumdan aylık almayan ve halen kamu kurum/kuruluşu statüsünde olmayan bir yerde çalışan kredi kullanıcılarının bakiye kredi borcu, kurumdan almış olduğu son aylığının ¼'ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilerek her ayın yirminci günü akşamına kadar bankaya, borç bitinceye kadar krediyi kullananlar tarafından yatırılmaktadır.Kredi kullanan hak sahibinin ölümü halinde, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının ¼'ü oranında kurumca kesinti yapılmaktadır.Aylığa bağlanan çocuklara müştereken kredi verilmiş ve bunlardan bir veya birkaçının aylığının kesilmiş olması halinde; geri ödeme taksitlerinin tahsilatı aylık almakta olan çocuklardan ¼ oranında kesilmeye devam etmektedir. Aylığı kesilenlerin taksitleri ise son ödenen aylık taksit miktarının %25 fazlası aylık taksit kabul edilmekte ve bu taksit tutarı kredi borcu tamamlanıncaya kadar kendilerince bankaya yatırılmaktadır.Aylık almayan ancak hak sahibi olan çocukların vefatı durumunda kredi taksitlerinin ödemesi, hak sahibi olan ve aylık almaya devam eden kişi varsa aylıklarının ¼'ü oranında kurumca kesinti yapılır. Aylık almakta olan hak sahibinin bulunmaması durumunda ise son ödenen taksit tutarının %25 fazlası aylık taksit kabul edilerek ve varisleri tarafından bu taksit tutarı kredi borcu tahsil edilinceye kadar ödenmektedir.