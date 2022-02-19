Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...
Rusya-Ukrayna krizinde peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon her geçen dakika daha da yükselirken dün akşam saatlerinde Donetsk bölgesinde çok güçlü bir patlama sesi duyuldu. dünya 'Rusya-Ukrayna savaşı başladı mı?' sorusunu sorarken, patlamanın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'a ait araçta gerçekleştiği tespit edildi. Donbas'ta 'Acil' durum sirenleri çalarken, halk evlerini boşaltmak için hazırlıklarını hızlandırdı.
Rusya Ukrayna savaşı başlıyor mu? Dünya Ukrayna-Rusya cephesinden gelen son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda. İki ülke arasında tansiyon her dakika daha da yükseliyor. Rusya-Ukrayna krizi NATO, ABD ve AB tarafından da yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını beklediklerini bir kez daha çok net ifadelerle söyledi. Biden, 'Donbas'ta Rusya yanlıların provokasyonlarının devam ettiğini görüyoruz. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını düşünüyoruz. Rus askerleri Ukrayna'nın etrafını sarmış durumda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacağına inanıyoruz' dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ise, Ukrayna'yı suçlamaya devam ederken, işgal planı yapmadıklarını, ancak bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğini söyledi. Putin, Minsk anlaşmasına geri dönülmesi gerektiğini ifade ederken, bu anlaşmanın devre dışı kalmasının sebebi olarak Batı'yı gösterdi. 'İşgal planımız yok' diyen Putin'in yedek askerleri de orduya katmak için imzaladığı karar da dikkat çekti. Öte yandan sahada da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün Donetsk'te güçlü bir patlama yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'a ait araca bombalı saldırı düzenlendi. İşte Rusya-Ukrayna kriiznde son durum...
VLADİMİR PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN UKRAYNA HAMLESİ: 'İŞGAL ETMEYECEĞİZ' DEDİ AMA...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her fırsatta Ukrayna'ya yönelik bir işgal planları olmaıdğını beyan ediyor. Rusya'daki tüm yetkili kurumlar da benzer açıklamaları yapıyor. Ancak bu sırada dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.
BİDEN'DEN RUSYA-UKRAYNA KRİZİ İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA: SALDIRACAK...
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizindeki son durumu değerlendirdi. Biden, Rusya'nın saldırı hazırlığı içinde olduğunu bildirdi, 'Donbas'ta Rusya yanlıların provokasyonlarının devam ettiğini görüyoruz. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını düşünüyoruz. Rus askerleri Ukrayna'nın etrafını sarmış durumda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacağına inanıyoruz.' dedi.
Biden, Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarının da altını çizdi. Biden, yine Rusya'nın Donbas üzerinden provokasyon yaptığını, saldırı için kendine sebep yaratmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Biden, 'Donbas'ta soykırım olduğunu söylüyorlar, yalan iddialar ortaya atıyorlar. Tüm bunlar Rusya'nın hep daha önce gördüğümüz oyunları. Burada yanlış bir hak çıkartarak Ukrayna'ya karşı harekete geçmeye çalışıyorlar' diye konuştu.
DONBAS'TA ÇOK GÜÇLÜ PATLAMA! RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BAŞLIYOR MU?
Rusya Ukrayna krizinde gerilim açıklamalar ile sınırlı değil. Sahada da tansiyon oldukça yükselmiş durumda. Dün akşam saatlerinde Reuters Donetsk'te güçlü bir patlma sesi duyulduğunu okuyucularına son dakika olarak duyurdu.
DONETSK HALK MİLİSLERİ LİDERİ'NİN ARACINA BOMBALI SALDIRI
Donetsk'teki güçlü patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'un aracında yaşandığı öğrenildi. Araca bomblı bir saldırı gerçekleştirildi.
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...
UKRAYNA'DAN ANINDA AÇIKLAMA GELDİ: BİZ YAPMADIK, PROVOKASYON
Rus yanlısı milislerin kontrolündeki bölgede gerçekleşen patlama sonrası gözler Ukrayna'ya çevrildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny anında bir açıklama yaptı. Valeriy Zaluzhny'i, 'Donetsk'e bir saldırı gerçekleştirmedik, olay Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon.' ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...
SİRENLER GECE BOYU ÇALDI! HALK EVLERİNİ BOŞALTMAYA HAZIRLANIYOR
Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki patlama sonrası sirenler çalmaya başladı. Olası bir işgal girişimi durumunda halkın topluca Rusya'ya geçişinin koordine edildiği duyuruldu. Herkese hazırlıklı olma çağrısı yapılırken, Donbas'taki insanlar evlerini boşaltmak için son hazırlıklarını yaptı.
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...
'SOKAĞA ÇIKMAYIN, SAKİN KALIN'
Donetsk'in Acil Durumlar Bakanlığı birimleri tarafından sivil halka sokağa çıkmamaları ve sakin kalmaları yönünde duyurular yapıldı.
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...
KREMLİN'DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI: BİLGİMİZ YOK
Rusya Ukrayna krizinin tırmanması, Donbas'ta tansiyonun yükselmesi sonrası gözler Rusya'ya çevrilmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, tahliye haberlerine ilişkin 'Bilmiyorum, herhangi bir bilgiye sahip değilim' dedi.
PUTİN'DEN TATBİKAT RESTİ: TEHDİT DEĞİL, DEVAM EDECEĞİZ
Rusya Devlet Başkanı Bladimir Putin, Belarus'ta gerçekleştirdikleri tatbikatlara ilişkin konuştu. Putin, bu tatbikatların kimse için tehdit olmadığını söyledi. Putin, 'Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı kimseyi tehdit etmiyor. Rusya ve Belarus, NATO faaliyetleri ışığında güvenliği sağlamak ve toplu önlemler almak için tatbikatlarına devam edecek' diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN NATO GENEL SEKRETERİ İLE RUSYA-UKRAYNA KRİZİNİ GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin diyalog ve diplomasi ile çözülmesi gerektiğini savundu. Üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapılabileceği de aktarıldı.
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...
SON DAKİKA: BİR UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.