Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...

Rusya Ukrayna savaşı başlıyor mu? Dünya Ukrayna-Rusya cephesinden gelen son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda. İki ülke arasında tansiyon her dakika daha da yükseliyor. Rusya-Ukrayna krizi NATO, ABD ve AB tarafından da yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını beklediklerini bir kez daha çok net ifadelerle söyledi. Biden, 'Donbas'ta Rusya yanlıların provokasyonlarının devam ettiğini görüyoruz. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını düşünüyoruz. Rus askerleri Ukrayna'nın etrafını sarmış durumda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacağına inanıyoruz' dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ise, Ukrayna'yı suçlamaya devam ederken, işgal planı yapmadıklarını, ancak bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğini söyledi. Putin, Minsk anlaşmasına geri dönülmesi gerektiğini ifade ederken, bu anlaşmanın devre dışı kalmasının sebebi olarak Batı'yı gösterdi. 'İşgal planımız yok' diyen Putin'in yedek askerleri de orduya katmak için imzaladığı karar da dikkat çekti. Öte yandan sahada da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün Donetsk'te güçlü bir patlama yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'a ait araca bombalı saldırı düzenlendi. İşte Rusya-Ukrayna kriiznde son durum...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her fırsatta Ukrayna'ya yönelik bir işgal planları olmaıdğını beyan ediyor. Rusya'daki tüm yetkili kurumlar da benzer açıklamaları yapıyor. Ancak bu sırada dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı. Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizindeki son durumu değerlendirdi. Biden, Rusya'nın saldırı hazırlığı içinde olduğunu bildirdi, 'Donbas'ta Rusya yanlıların provokasyonlarının devam ettiğini görüyoruz. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırmayı planladığını düşünüyoruz. Rus askerleri Ukrayna'nın etrafını sarmış durumda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alacağına inanıyoruz.' dedi.Biden, Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarının da altını çizdi. Biden, yine Rusya'nın Donbas üzerinden provokasyon yaptığını, saldırı için kendine sebep yaratmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Biden, 'Donbas'ta soykırım olduğunu söylüyorlar, yalan iddialar ortaya atıyorlar. Tüm bunlar Rusya'nın hep daha önce gördüğümüz oyunları. Burada yanlış bir hak çıkartarak Ukrayna'ya karşı harekete geçmeye çalışıyorlar' diye konuştu.Rusya Ukrayna krizinde gerilim açıklamalar ile sınırlı değil. Sahada da tansiyon oldukça yükselmiş durumda. Dün akşam saatlerinde Reuters Donetsk'te güçlü bir patlma sesi duyulduğunu okuyucularına son dakika olarak duyurdu.Donetsk'teki güçlü patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'un aracında yaşandığı öğrenildi. Araca bomblı bir saldırı gerçekleştirildi.SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...Rus yanlısı milislerin kontrolündeki bölgede gerçekleşen patlama sonrası gözler Ukrayna'ya çevrildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny anında bir açıklama yaptı. Valeriy Zaluzhny'i, 'Donetsk'e bir saldırı gerçekleştirmedik, olay Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon.' ifadelerini kullandı.SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki patlama sonrası sirenler çalmaya başladı. Olası bir işgal girişimi durumunda halkın topluca Rusya'ya geçişinin koordine edildiği duyuruldu. Herkese hazırlıklı olma çağrısı yapılırken, Donbas'taki insanlar evlerini boşaltmak için son hazırlıklarını yaptı.SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...Donetsk'in Acil Durumlar Bakanlığı birimleri tarafından sivil halka sokağa çıkmamaları ve sakin kalmaları yönünde duyurular yapıldı.SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...Rusya Ukrayna krizinin tırmanması, Donbas'ta tansiyonun yükselmesi sonrası gözler Rusya'ya çevrilmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov'dan açıklama geldi. Peskov, tahliye haberlerine ilişkin 'Bilmiyorum, herhangi bir bilgiye sahip değilim' dedi.Rusya Devlet Başkanı Bladimir Putin, Belarus'ta gerçekleştirdikleri tatbikatlara ilişkin konuştu. Putin, bu tatbikatların kimse için tehdit olmadığını söyledi. Putin, 'Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı kimseyi tehdit etmiyor. Rusya ve Belarus, NATO faaliyetleri ışığında güvenliği sağlamak ve toplu önlemler almak için tatbikatlarına devam edecek' diye konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin diyalog ve diplomasi ile çözülmesi gerektiğini savundu. Üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapılabileceği de aktarıldı.SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde Putin'den çok çarpıcı hamle! Ukrayna Rusya savaşı başlıyor mu? Donbas'ta halk evleri boşaltıyor...Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.