Rusya Ukrayna krizinde askerler göreve çağrıldı! Tahliyelerin ardından patlamalar yaşandı…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı.Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin'in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti liderleri halka, Rusya'ya gitmeleri yönünde açıklamalar yaparken, Donbass bölgesinde uyarı sirenleri çalmaya başladı.Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass Bölgesi'nde Luhansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna'daki gerilim zirveye ulaşırken tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden bölgede yaşayan halka Rusya'ya gitme çağrısında bulundu.Donbass'ta sirenler çalmaya başladı: Halka Rusya'ya gitme çağrısı yapıldıLuhansk lideri Paseçnik yaptığı açıklamada, "Sivil nüfusta can kayıpların önüne geçmek için seferberlik emri olmayan ve sosyal yaşam desteği olmayan ülke sakinlerini en kısa sürede Rusya'ya gitmeye davet ediyorum" dedi.Açıklamasının devamında Rusya'nın halkını kabul edeceğini duyuran Paseçnik, "Rusya, Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerini kabul etmeye hazır" dedi.Paseçnik ayrıca ülkesinde silah kullanabilen herkesi direnmeye davet etti.Donetsk Halk Cuhmuriyeti Lideri Denis Puşilin ise açıklamasında, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy yakında orduya taarruza geçmesi, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin topraklarını işgal etme planını uygulaması için bir emir verecek.Düşmanın silahlı kuvvetleri muharebe düzeninde ve Donbass'ı zorla ele geçirmeye hazır. Bu nedenle 18 Şubat'tan itibaren nüfusun kitlesel olarak Rusya'ya çıkışı organize edildi" ifadelerini kullandı.Öte yandan Donbass Bölgesi'ne sınırı bulunan Roskov kenti ve Kırım yönetimi temsilcileri de açıklama yayınlayarak, Kırım ve Rostov kentlerinin Donbass sakinlerini ağırlamaya hazır olduğu ifade edildi.Donbass Bölgesi liderlerinin yaptığı açıklamalardan sonra bölgedeki tüm kentlerde uyarı sirenleri çalmaya başladı.Donbass halkında paniğe neden olan açıklama ve siren seslerinin ardından Donbass Bölgesindeki halkının evlerini terk etmek için hazırlıklara başladığı ve uzun ATM kuyrukları oluşturduğu öğrenildi.Bölgeyi terk edenler yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.Tahliye edilen vatandaşların bindiği otobüslerin oluşturduğu yoğunluk, bölgedeki kırmızı alarmı gözler önüne serdi.Rusya Ukrayna krizinde askerler göreve çağrıldı! Tahliyelerin ardından patlamalar yaşandı… İşte son durumKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Donbass'taki tahliye haberlerine ilişkin, "Bilmiyorum, herhangi bir bilgiye sahip değilim" açıklamasında bulundu.Rusya Ukrayna krizinde askerler göreve çağrıldı! Tahliyelerin ardından patlamalar yaşandı… İşte son durumTahliye haberlerinin ardından bölgede dün gece saatlerinde büyük patlamalar da kaydedildi. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Luhansk'da şiddetli bir patlama yaşandı.Patlama sonrasında Druzhba doğal gaz boru hattında büyük bir yangın çıktı. Bölgede, Donetsk yerel yönetim binası yakınında olduğu söylenen bir başka patlama da yaşandığı iddia edildi.