Melih Gökçek: Mansur Yavaş'ı ezer geçerim

Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek oldu.2019 seçimleriyle ilgili konuşan Gökçek, Ankara ve İstanbul belediyelerinin strateji hataları nedeniyle kaybedildiğini ifade etti.Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bugün seçim olasa karşı karşıya gelse ezip geçeceğini söyledi.'Mansur Yavaş'ı 2 sefer tuş ettim' diyen Gökçek şunları söyledi;Melih Gökçek AK Partililerin desteğini kaybetti, seçime girersek oy verenlerin yüzde 18'i kesin Melih Gökçek'e oy vermiyor dedi şuan da başka bir partiye danışmanlık yapan adam. En etkili adamdı. Merkez Karar'a o gidip rapor veriyordu, anketleri o getirip partinin önüne koyuyordu. Millette ona inanıyordu. İhanet yaptığı da sonunda ortaya çıktı ve neticesinde ortaya çıktı. Ben beş defa seçim kazandım. Allah'ın lutfü olmasa ben kazanamazdım. Ama iyi bir mücadele vermenin sonucunda kazandım. Allah'ın bana verdiği mantığı da kullanarak kazandım. Melih Gökçek 5 defa seçim kazandı. 1 değil, 2 değil 5 kere. 6'ıncı kez niye kazanmasın. Ben Mansur'un karşısına çıksam Allah'ın nihayetinde yüzde 90 kazanırdım. İki defa yendim o adamı. 2 sefer tuş ettim. 3'üncü kez niye etmeyim. Üstelikte başarılıyım. Ankapark'ın açılışı, kutsal emanetler, Kuran Müzesi yapılıp bitiyordu benim dönemime kadar. Ben bunları bitireceğim ve seçim kaybedeceğim. Mümkün mü?Seçim döneminde Özhaseki'ye tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Gökçek 'Mehmet Özhaseki aday oldu, kendisine söyledim ben o zaman dedim ki; 7 puan alttasın Özhaseki. Sana dedim bir strateji çiziyorum, 6 tane öneride bulundum. Bunların toplamı 15 puan dedim. 15 puan alma 4 puan al 1 puan öne geçeceksin dedim. Ağzı kulaklarına vardı o dönemde. Ama dediğimi yapmadı. Yanındaki o hani başka bir partiye danışman olan bir anketçi bir herif var, Melih'i yanından uzaklaştır, Melih'in sözleri senin aleyhine oluyor filan. Adamı ürküttü ve 4 puan farkla kaybetti.' ifadelerini kullandı.Gökçek, Mansur Yavaş'ın kendi hakkında her ay anket yaptırdığını öne sürdü.Attığı tweetler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ak Partiye zarar veriyor' şikayet edildiğini söyleyen Gökçek 'Ben Ak Parti'den ömrüm boyunca kopmam' diye konuştu.