Ekrem İmamoğlu Almanya'da Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gitti. İmamoğlu, burada Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile bir araya geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.İmamoğlu, bu görüşmelerden birini de Türkiye düşmanlığıyla tanınan Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile gerçekleştirdi.Özdemir, İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.Almanya'da 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesinin öncülerinden olan Özdemir, oylama öncesi konuşmasının bir bölümünde Talat ve Enver Paşa'nın adını anarak 'katiller' demişti.