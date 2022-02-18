Stokçuluk yapanlar yandı! 2 milyon TL ceza...

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek.

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.Yapılan değişiklikle, fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verileceği belirtildi.Yönetmelikte yapılan değişikliğin, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.