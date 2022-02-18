Rusya Ukrayna'yı böyle işgal edecek! İlk haritalar yayınlandı! Plan belli oldu...
İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylşaımda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planını yayımladı. Haritaların da paylaşıldığı açıklamada Rusya'nın 2 ayrı noktadan başkent Kiev'ê gireceği öngörülüyor. İşte Rusya'nın Ukrayna işgal planı!
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 2 aşamalı olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı. Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 'istihbarat güncellemesi' başlığı altında paylaşımlar yapıldı.
GERİ ÇEKİLMEYE DAİR BİR KANIT YOK
Rusya'nın, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birimlerin üslere geri döneceğini iddia ettiğine değinilen paylaşımlarda, 'Rus güçlerinin Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya uyarıda bulunmadan bir işgal gerçekleştirebilir.' ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın önemli bir askeri varlığı sürdürdüğü savunularak, haritayla 'olası işgal planlarına' yer verildi.
İŞTE RUSYA'NIN İŞGAL PLANI
Buna göre, ilk aşamada kuzeydeki Belarus'tan 2 ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek. Bu birliklere, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Rusya topraklarında konuşlu askerler de destek verecek.
HEDEF DNİPRO
Doğudan ise 2 ayrı noktadan askerler, ayrılıkçı bölgeleri geçerek içlere doğru ilerleyecek. İşgal altındaki Kırım'da konuşlu Rus askerlerinin de destek vereceği harekatta hedef, Dnipro kentini ele geçirmek olacak.
SONRAKİ HEDEF ODESA
İkinci aşamada ise Dnipro'dan, Moldova'ya 130 kilometre mesafede bulunan Vinnitsya kentine, Kırım'dan da stratejik öneme sahip Karadeniz'deki liman kenti Odesa'ya ilerlenecek.
PUTİN NE YAPACAK?
Bununla beraber paylaşımlarda, yine de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'çatışmayı önlemeyi ve barışı korumayı seçebileceği' ifade edildi.
100 BİNİ GEÇEN ASKER BÖLGEDE
Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve işgal altındaki Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.
RUSYA'YA UYARI
NATO ülkeleri Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor. Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken, çoğu ittifak üyesi ülke ise 'açık kapı' politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.
İŞTE ADIM ADIM İŞGAL PLANI