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İngiliz basını dünyaya duyurdu: Hoşgeldin Türkiye

İngiliz BBC televizyonu, Türkiye'nin İngilizce adı olan "Turkey"i değiştirerek, "Türkiye" adı altında yeniden markalaştırmaya çalıştığını yazdı.

İngiliz basını dünyaya duyurdu: Hoşgeldin Türkiye
Ekleme: 18.02.2022 - 14:14 Güncelleme: 18.02.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
İngiliz basını dünyaya duyurdu: Hoşgeldin Türkiye
İngiliz medyasının lokomotifi BBC, Türkiye'nin "Turkey" adını değiştirmek için Birleşmiş Milletler'e (BM) yapmaya hazırlandığı başvuruyu haberleştirdi.
haberde "Goodbye Turkey, hello Türkiye (Güle güle Turkey, hoşgeldin Türkiye)" ifadesi kullanılırken, Türkiye'nin dünyada değişen imajından da bahsedildi.

"Türkiye, uluslararası alanda 'Turkey' olarak tanınan adını 'Türkiye' olarak yeniden markalaştırıyor. Ancak bu değişikliğin yalnızca bir fonetik telaffuzdan çok daha fazlasını temsil ettiği düşünülüyor" ifadesinin kullanıldığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin, özellikle savunma sanayiinde ve diziler aracılığıyla kültür/sanat alanında yurt içi ve yurt dışında attığı adımlar hatırlatıldı.

Video haberde, Türkiye'ye ait resmi kurumların İngilizce yayın yapan sosyal medyalarında, sıklıkla "Türkiye" ifadesini kullanmaya başladığı belirtildi.

"TURKEY" İFADESİ TARİHE KARIŞIYOR

Türkiye, "Türkiye" adının İngilizce metinlerde daha da yaygın şekilde kullanılması için harekete geçmişti.

İhraç edilen ürünlerin üzere basılan "Made In Turkey" ibaresi değiştirilerek "Made In Türkiye" şekli verilmişti.
Dışişleri Bakanlığı ise, web sitesinde değişikliğe giderek "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanmaya başlamıştı.

Aynı şekilde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World de İngilizce yayınlarında "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanmaya başlamıştı.

"Turkey" İngilizce'de "Hindi" anlamına geldiği için, zaman zaman sosyal medyada Türkiye düşmanları tarafından dalga geçmek için de kullanılıyordu.
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