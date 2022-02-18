Gülben Ergen Neden Hastaneye Kaldırıldı? Gülben Ergen Sağlık Durumu Nasıl?

Gülben Ergen Neden Hastaneye Kaldırıldı?



Gülben Ergen Kimdir?



Gülben Ergen'in hastaneye kaldırıldığının belirtilmesinin ardından sevenleri tarafından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok kişi ünlü sanatçının başına gelenleri merak etti. Konser programı sebebiyle oldukça yoğun bir tempoda çalışan Gülben Ergen geçtiğimiz gün ayağını sakatlamasıyla gündeme gelmişti. Şimdi yeniden hastaneye kaldırıldığını öğrenenler başarılı sanatçı hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Gülben Ergen'in geçtiğimiz günlerde ayağını sakatlaması oldukça gündeme gelmişti. Bu nedenle yeniden hastaneye kaldırıldığını öğrenenler konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındasorusu bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ayağını burkmasıyla bağ yaralanması ve menisküs yırtığı oluşan Gülben Ergen yeniden talihsiz bir kazaya denk geldi. Ayağı sakat olan Gülben Ergen merdivenlerden inerken ayağının kaymasıyla kaburga kemiğini kırdı. Gülben Ergen'in yaptığı paylaşımda ise Bitmeyen bir ağrı kaburga kemiğimde, hep inandığım geleneksel İbni Sina tıbbının eşsiz doktoru ve şaşırtıcı tedavileri hepsi doğal hepsi müthiş.” ifadeleri kullanılmıştı.Gülben Ergen'in hastaneye kaldırılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.vesoruları oldukça merak edildi. 25 Ağustos 1972 yılında dünyaya gelen Gülben Ergen mesleğine mankenlikle başladı. Ardından oyunculuk hayatına devam edip müzikle ilgilenmeye başladı. 2011 senesinde Dadı dizisindeki Melek karakteriyle birçok kişi tarafından beğeni topladı. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Uçacaksın albümü ise en çok satın alınanlar arasında yer aldı. Birçok dizide yer alan başarılı sanatçı yaptığı şarkılarla da halen başarılarını devam ettirmektedir. İşte Gülben ergen filmleri ve diskografisi;Merhaba (1997)Kör Aşık (1999)Sade ve Sadece (2002)Uçacaksın (2004)Gülben Ergen Live in İstanbul (2005)9+1 Fıkır Fıkır (2005)Gülben Ergen (2006)Aşk Hiç Bitmez (2008)Uzun Yol Şarkıları (2009)Hayat Bi' Gün (2011)Kalbimi Koydum (2015)Seni Kırmışlar (2020)1988 Biz AyrılamayızDeniz Yıldızı1989 Av1990 Hanımın Çiftliği (TRT)1991 Kanun Savaşçıları (TRT)1992 İşgal Altında (TRT)1993 İki Kızkardeş (Show TV)1997 Fırat (Star TV)1998 Marziye (TGRT)Gümbür Gümbür Gülbence (TGRT)2001 Dadı (Show TV, Star TV)2002 Hürrem Sultan (Star TV)2006 Gönül (Kanal D)2008 Gülben Ergen'le Sürpriz (atv)2009 Popstar Alaturka (FOX)2011 Gülben (TRT)2012 Benzemez Kimse Sana (Star TV)2013 Gülben (Show TV)2013 Bir Milyon Kimin? (Show TV)2015 Rising Star Türkiye (TV8)2017 Vezir Parmağı2020 Benimle Söyle (FOX)2020 Uzak Ara Eğlence (Kanal D)2021 Menajerimi Ara (Star TV)2021 Türkan Hanım'ın Konağı (TRT 1)