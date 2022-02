Dünya devleri açıkladı! Trilyonlarca dolarlık bir pazar olacak

Geçtiğimiz günlerde metaverse dünyasına ilk adım atan finans kuruluşu olan ABD'li banka JP Morgan, metaverse teknolojilerinin finans dünyası için 1 trilyon dolar gelir fırsatının kapısını açacağını öngörüyor.Goldman Sachs ise bugün dijital ekonominin küresel ekonominin yaklaşık yüzde 20 ila 25'ine denk geldiğini, dijital deneyimler metaverse evrenine kaydıkça 8 trilyon dolarlık bir pazar oluşabileceğini öngörüyor. Banka raporunda 8 trilyon doların 2 ila 12 trilyon dolar arasındaki farklı senaryoların bir ortalaması olduğunu da eklemeyi ihmal etmiyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley ise metaverse pazarının sadece Çin'de 8 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. NFT'ler ve sanal konser gelirlerinin bu öngörüye dahil edilmediğini aktaran banka, “Gerçek rakam daha da yüksek olabilir” diyor.Metaverse dünyasının günümüz insan etkileşimlerini asla bitirmeyeceğini ancak hem tüketiciler hem de markalar için çok fazla fırsat sunduğunu belirten JP Morgan analistleri, “Metaverse önümüzdeki yıllarda muhtemelen her sektöre yayılacak ve yıllık 1 trilyon dolar gelir gelir yaratılabilecek bir fırsat olduğunu tahmin ediyoruz” diyor. Raporda dünya genelinde birçok yönetim kurulunda “Benim metaverse stratejim ne olacak? Biz ne yapmalıyız? Bu metaverse nedir?” gibi soruların sorulmakta olduğunu, henüz ilk aşamalarında olan bu teknolojinin ürün, hizmet ve deneyimlere ulaşma yöntemini tamamen değiştireceğini öngörüyor.Banka, metaverse teknolojilerinin sadece B2C değil B2B evreninde de birçok fırsatlar sunduğuna dikkat çektiği raporunda “Metaverse üzerinde kullanıcılar ürünleri çok daha düşük maliyetlerde test edebiliyor. Bir fabrikanın dijital ikizini endüstriyel bir sanal ortamda inşa edip robotik sistemlerin fiziksel ortamla nasıl etkileşim içinde olacağını görebileceğinizi hayal edin” diyor. Banka, metaverse pazaryerlerinin gelişmekte olan ekonomilerden tüketicilere de erişim sağlayacağına dikkat çekerek “Ayrıca düşük gelirli ülkelerdeki çalışanlar artık göç etmek zorunda kalmadan batılı şirketlerde çalışabilecek” ifadeleriyle metaverse teknolojilerinin beşeri sermaye açısından da dönüşümlere neden olabileceğine işaret ediyor. Metaverse ekonomisinin geliştiriliyor olmasının hem online'da hem offl ine'da yeni istihdam yarattığına da dikkat çeken banka “Giyimden teknolojiye şirketler metaverse odaklı işe alımlara başladı. Bazı bireyler metaverse dünyasında gelir elde eden ‘gig' ekonomi çalışanlarına dönüşecek” diyor. Hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 25 düşen Roblox ise özellikle eğitim teknolojilerine odaklanan bir metaverse.Metaverse evrenlerinde satılan arazilerin parsel fiyatının 2021 içinde sadece 6 ayda 2 katına çıktığına dikkat çeken JP Morgan, “En büyük 4 Web 3.0 metaverse'ünde Haziranda 6.000 dolar olan arazi parsel fiyatı aralık itibariyle 12.000 dolara yükseldi” diyor. Haziran 2021'de Decentraland'da bir arazi 913.000 dolara satıldı ve gayrimenkul şirketi Every Realm bölgeyi tamamı alışveriş merkezlerinden oluşan bir komplekse dönüştürmeyi planlıyor.Perakende, gayrimenkul, eğlence ve denetim de metaverse evrenindeGeçtiğimiz aylarda Nike, Walmart, Amazon, Verizon, PWC, Adidas, Atari, Disney ve Warner Music gibi markaların olduğu, perakende, denetim, telekomünikasyon, gayrimenkul ve eğlence sektörlerinden birçok şirket metaverse dünyasına giriş yaptı. Warner Music şu anda Sandbox metaverse platformunda konser odaklı bir tema parkı inşa ediyor. Lüks giyim markası Gucci de Sandbox'ta arazi alıp müşterilerine metaverse evreninde dijital deneyimler sunma hazırlıklarında. Ariana Grande ve Lady Gaga gibi isimler Fortnite platformunda Epic Games işbirliğinde bir konser verdi.Hükümetler ise metaverse evreninin gerçek dünya ve reel ekonomiden kopmaması için bu yeni gelişen alanda hem mevzuatlar hem de sürdürülebilir kalkınmaya etkisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Çin geçtiğimiz hafta Metaverse Sektörü Komitesi kurdu ve komiteye 17 şirketin dahil edildiğini duyurdu. Komitenin ve üyelerin amacı “metaverse teknolojisinin sağlıklı, düzenli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi.”Yazılımcı ihtiyacının yanı sıra metaverse teknolojilerinin geliştirilmesi için 3D modelleyiciler, grafikerler, tasarımcılar, iç mimarlar ve mimarlar aranıyor. Tabii mimarlar gerçek dünyadaki gibi dayanıklılık ve hava koşullarına bağlı malzeme hassasiyetini düşünmek zorunda değil. Mimarların metaverse'te ihtiyaç duyulan yetkinliği benzeri görülmemiş yapılar, kentler ve manzaralar hayal edebilmek. Metaverse'te alınan her arazi ve metaverse'e taşınan her genel müdürlük, bu işgücü sayesinde istenilen tasarımlarla kullanılacak. Herkesin kendini yansıtan bir avatar kullandığı metaverse dünyasında 3D modelleyiciler de en çok aranan meslekler arasında olacak.Facebook'un sahibi Meta, Metaverse çalışmalarını ilk duyuran teknoloji devi olmuştu. Ancak şu anda faaliyette olan ve hem bireylerin hem şirketlerin giriş yapmaya başladığı tek bir metaverse yok. Arjantinli iki girşimcinin 2015 yılında kurduğu Decentraland, açık kaynak bir 3D sanal dünya platformu. Platformda kullanılan kripto para birimi MANA. Platform Ethereum temelli bir metaverse. Sandbox, Hong Kong'lu Animoca Brands tarafından 2018 yılında alındı. Platformdaki dijital para birimi SAND. Şirket eğlence, finans, oyun, gayrimenkul ve sinema sektörleriyle işbirlikleri üzerinde çalışıyor. Daha çok artırılmış gerçeklik deneyimine odaklanan bir başka metaverse ise Somnium Space. Platformun para birimi CUBE isimli bir token. 5 bin parsel arazisi ve evrenin bir haritası olan metaverse platformu, belirli aralıklarla yeni arazileri satışa çıkarıyor. Çin'in Tencent'i, Baiud'su ve Alibaba Group'u ve ABD'li Microsoft da metaverse üzerinde çalışan devler arasında.