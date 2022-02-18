Doğalgaz Desteği Başvurusu Bugün Mü? Doğalgaz Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğalgaz Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?



Doğalgaz Yardımı Başvuruları Bugün Mü?



Doğalgaz Desteğini Kimler Alabilir?



Doğalgaz desteği vatandaşlar tarafından oldukça aratılıyordu. Destek ödemesinin başvurularının bugün itibariyle başlaması birçok kişinin konu hakkında detayları merak etmesine neden oldu. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 450 lira ile 1150 lira arasında ödenecek destek ödemesi için bugünden itibaren başvurular açıldı.vesorularına cevap almak için cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Doğalgaz yardımı için başvurular bugün itibariyle başladı. Bu durumun ardından en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 450 lira ile 1150 lira arasında değişen destek ödemesi için birçok vatandaş başvuru işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Başvurularınızı e-devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında giderek de bu destek ödemesi için başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.Doğalgaz yardımı almak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili olaraksorusuna cevap aradı. Başvurular için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik.” İfadeleri kullanıldı. Ayrıca başvuruların 18 Şubat 2022 tarihinde alınmaya başlayacağını da aktardı.bu ödemeden faydalanmak isteyenler tarafından aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Birçok kişi tarafından aratılan konu hakkında Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla çalışmaları başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik. Şubat ayının ikinci yarısı başvuruları, Mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacağız. Başvuruları diğer sosyal yardım başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. E-devlet üzerinden yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurularını yapabilirler. Bunu yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek oradan müracaat ettiklerinde oradaki arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar.” İfadelerini kullandı.vesoruları için detayları derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.