Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Çaykur Rizespor Başakşehir karşılaşması birçok futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Başakşehir maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri kimler? İşte merak edilenler…
Çaykur Rizespor Başakşehir maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık sorulanlar arasında Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman ve Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri yer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasıyla Süper Lig’in 26. Haftasında oynanacak olan bu karşılaşma heyecanla bekleniyor. İki takım da puan kaybetmemek için büyük çaba sarf edecek. Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman ve Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Ne Zaman?
Çaykur Rizespor Başakşehir maçı taraftarların heyecanla beklediği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman ve Çaykur Rizespor Başakşehir maçı saat kaçta sorusu yer alıyor. Rizespor’un Başakşehir’i ağırlayacağı karşılaşmayı Suat arslanboğa yönetecek. Maçın 18 Şubat yani bu akşam saat 20.00’de oynanacağı belirtildi. Maçı beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?
Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel 11’leri kimlerdir sorusu yer alıyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşmada hangi futbolcuların forma giyeceği aratıldı. İşte Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri;
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Selim, Eren, Fabricio, Gedson, Alper, Bolasie, Boyd, Cisse
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Pizzi, Serdar, Chadli, Okaka
18 Şubat Bu Akşam Hangi Maçlar Var?
Bu akşam oynanacak Rizespor Başakşehir maçı ilgiyle bekleniyor. Bunun yanında diğer karşılaşmaları da merak edenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 18 Şubat maç programı;
19:00
Al Wasl - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
20:00
Konyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
20:00
Ç.Rizespor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
20:00
ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
20:00
KGHM Zaglebie - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
20:30
Schalke 04 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
20:30
Dynamo Dresden - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
20:30
Austria II - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
20:30
FC Juniors - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
20:30
Horn - Grazer
Avusturya 1. Ligi
21:00
Sonderjyske - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
22:00
Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
22:00
Den Bosch - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Dordrecht - Oss
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Eindhoven - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
22:00
FC Emmen - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Helmond - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Maastricht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Roda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
22:00
SC Telstar - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Lierse - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
22:25
BW Linz - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
22:30
Mainz - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
22:30
Stal Mielec - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
22:45
Juventus - Torino
İtalya Serie A
22:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi
22:45
Shelbourne - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
22:45
Bournemouth - Nottingham Forest
İngiltere Championship
22:45
KAA Gent - Seraing
Belçika Pro League
22:45
Dunfermline - Partick
İskoçya Championship
23:00
Lille - Metz
Fransa Ligue 1
23:00
Elche - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
23:00
Cartagena - Valladolid
İspanya La Liga 2
23:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
23:00
Shamrock Rovers - Dublin
İrlanda Premier Ligi
23:15
Boavista - Benfica
Portekiz Liga NOS