

Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Ne Zaman?

Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?



18 Şubat Bu Akşam Hangi Maçlar Var?



Çaykur Rizespor Başakşehir maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık sorulanlar arasındaveyer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasıyla Süper Lig’in 26. Haftasında oynanacak olan bu karşılaşma heyecanla bekleniyor. İki takım da puan kaybetmemek için büyük çaba sarf edecek.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Çaykur Rizespor Başakşehir maçı taraftarların heyecanla beklediği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Rizespor’un Başakşehir’i ağırlayacağı karşılaşmayı Suat arslanboğa yönetecek. Maçın 18 Şubat yani bu akşam saat 20.00’de oynanacağı belirtildi. Maçı beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel 11’leri kimlerdir sorusu yer alıyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşmada hangi futbolcuların forma giyeceği aratıldı. İşte Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri;Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Selim, Eren, Fabricio, Gedson, Alper, Bolasie, Boyd, CisseBaşakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Pizzi, Serdar, Chadli, OkakaBu akşam oynanacak Rizespor Başakşehir maçı ilgiyle bekleniyor. Bunun yanında diğer karşılaşmaları da merak edenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte19:00Al Wasl - Al SharjahBAE Arap Körfez Ligi19:00Zlate Moravce - Dunajska StredaSlovakya Fortuna Ligi19:00Zlate Moravce - Dunajska StredaSlovakya Fortuna Ligi20:00Konyaspor - KasımpaşaSpor Toto Süper Lig20:00Ç.Rizespor - M.BaşakşehirSpor Toto Süper Lig20:00ND Gorica - Slaven BelupoHırvatistan 1. Ligi20:00KGHM Zaglebie - Wisla PlockPolonya Ekstraklasa20:30Schalke 04 - PaderbornAlmanya Bundesliga 220:30Dynamo Dresden - HeidenheimAlmanya Bundesliga 220:30Austria II - FloridsdorferAvusturya 1. Ligi20:30FC Juniors - Rapid Wien 2Avusturya 1. Ligi20:30Horn - GrazerAvusturya 1. Ligi21:00Sonderjyske - AarhusDanimarka Süper Ligi22:00Fortuna Sittard - Sparta RotterdamHollanda Eredivisie22:00Den Bosch - Jong PSVHollanda Eerste Divisie22:00Dordrecht - OssHollanda Eerste Divisie22:00Eindhoven - ADO Den HaagHollanda Eerste Divisie22:00FC Emmen - VolendamHollanda Eerste Divisie22:00Helmond - VVV VenloHollanda Eerste Divisie22:00Maastricht - Jong AZHollanda Eerste Divisie22:00Roda - De GraafschapHollanda Eerste Divisie22:00SC Telstar - NAC BredaHollanda Eerste Divisie22:00Lierse - WesterloBelçika 1. B Ligi22:25BW Linz - Vorwarts SteyrAvusturya 1. Ligi22:30Mainz - B.LeverkusenAlmanya Bundesliga22:30Stal Mielec - Pogon SzczecinPolonya Ekstraklasa22:45Juventus - Torinoİtalya Serie A22:45Dundalk - Derry Cityİrlanda Premier Ligi22:45Shelbourne - St. Patricksİrlanda Premier Ligi22:45Bournemouth - Nottingham Forestİngiltere Championship22:45KAA Gent - SeraingBelçika Pro League22:45Dunfermline - Partickİskoçya Championship23:00Lille - MetzFransa Ligue 123:00Elche - Rayo Vallecanoİspanya La Liga23:00Cartagena - Valladolidİspanya La Liga 223:00Finn Harps - Droghedaİrlanda Premier Ligi23:00Shamrock Rovers - Dublinİrlanda Premier Ligi23:15Boavista - BenficaPortekiz Liga NOS