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Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Çaykur Rizespor Başakşehir karşılaşması birçok futbolsever tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Başakşehir maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri kimler? İşte merak edilenler…

Ekleme: 18.02.2022 - 16:52 Güncelleme: 18.02.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Çaykur Rizespor Başakşehir maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık sorulanlar arasında Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman ve Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri yer alıyor. İki takımın da hazırlıklara başlamasıyla Süper Lig’in 26. Haftasında oynanacak olan bu karşılaşma heyecanla bekleniyor. İki takım da puan kaybetmemek için büyük çaba sarf edecek. Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman ve Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Ne Zaman?


Çaykur Rizespor Başakşehir maçı taraftarların heyecanla beklediği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çaykur Rizespor Başakşehir maçı ne zaman ve Çaykur Rizespor Başakşehir maçı saat kaçta sorusu yer alıyor. Rizespor’un Başakşehir’i ağırlayacağı karşılaşmayı Suat arslanboğa yönetecek. Maçın 18 Şubat yani bu akşam saat 20.00’de oynanacağı belirtildi. Maçı beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.


Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?


Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel 11’leri kimlerdir sorusu yer alıyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşmada hangi futbolcuların forma giyeceği aratıldı. İşte Çaykur Rizespor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri;

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Selim, Eren, Fabricio, Gedson, Alper, Bolasie, Boyd, Cisse
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Pizzi, Serdar, Chadli, Okaka


Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Ne Zaman? Çaykur Rizespor Başakşehir Maçı Muhtemel İlk 11’leri

18 Şubat Bu Akşam Hangi Maçlar Var?


Bu akşam oynanacak Rizespor Başakşehir maçı ilgiyle bekleniyor. Bunun yanında diğer karşılaşmaları da merak edenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 18 Şubat maç programı;

19:00
Al Wasl - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi

19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi

19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi

20:00
Konyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig

20:00
Ç.Rizespor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig

20:00
ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi

20:00
KGHM Zaglebie - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

20:30
Schalke 04 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2

20:30
Dynamo Dresden - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2

20:30
Austria II - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi

20:30
FC Juniors - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi

20:30
Horn - Grazer
Avusturya 1. Ligi

21:00
Sonderjyske - Aarhus
Danimarka Süper Ligi

22:00
Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie

22:00
Den Bosch - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Dordrecht - Oss
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Eindhoven - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

22:00
FC Emmen - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Helmond - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Maastricht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Roda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

22:00
SC Telstar - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Lierse - Westerlo
Belçika 1. B Ligi

22:25
BW Linz - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

22:30
Mainz - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga

22:30
Stal Mielec - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa

22:45
Juventus - Torino
İtalya Serie A

22:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi

22:45
Shelbourne - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

22:45
Bournemouth - Nottingham Forest
İngiltere Championship

22:45
KAA Gent - Seraing
Belçika Pro League

22:45
Dunfermline - Partick
İskoçya Championship

23:00
Lille - Metz
Fransa Ligue 1

23:00
Elche - Rayo Vallecano
İspanya La Liga

23:00
Cartagena - Valladolid
İspanya La Liga 2

23:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi

23:00
Shamrock Rovers - Dublin
İrlanda Premier Ligi

23:15
Boavista - Benfica
Portekiz Liga NOS

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