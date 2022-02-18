18 Şubat Cuma Hutbesi Konusu Nedir?



18 Şubat Cuma Namazı Vakitleri



camilere gidecek birçok kişi tarafından merak ediliyor. Müslümanlar tarafından oldukça merak edilen konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama aratılıyor. 1ve 18 Şubat Cuma hutbesi konusu açıklandı mı soruları en merak edilenler arasında yer alıyor. Camilere gidip ibadetlerini gerçekleştirecek Müslümanlar sesli olarak dinletilecek hutbenin konusu hakkında araştırmalar başladı.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.18 Şubat Cuma hutbesi konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Her hafta düzenli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hutbe konusu 18 Şubat için de yayınlandı. İşte 18 Şubat Cuma hutbesi şu şekilde başlıyor;“Aziz Müminler! Allah Resûlü (s.a.s), iman ve ibadetin yanında ahlaken de insanların en kâmilidir. Geliniz, bugünkü hutbemizde Peygamberimizin eşsiz ahlakını yeniden hatırlayalım. Onun ahlakıyla ahlaklanma ahdimizi tazeleyelim. Kıymetli Müslümanlar! Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in ahlakı Kur'an'dı. Peygamberimiz, Kur'an neyi emretmişse onu hayatına aktarmış, neyi de yasaklamışsa ondan kaçınmıştır. Bir defasında "Ey müminlerin annesi, bana Resûlullah'ın ahlâkını anlatır mısın?" diye soran bir kişiye, Hz. Âişe validemiz şöyle cevap vermişti: "Sen Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı." Değerli Müminler! Peygamberimiz (s.a.s), şefkatli ve merhametli bir aile reisiydi. Hane-i saadeti huzur ve muhabbet doluydu. O, yuvasına şiddet ve nefretin bulaşmasına asla izin vermezdi. Bir hadisinde en hayırlı kişiyi şöyle tarif etmişti: "Sizin en hayırlınız, ailesine en güzel davranandır. İçinizden ailesine karşı en güzel davranan da benim. Değerli Müminler! Peygamberimiz (s.a.s), şefkatli ve merhametli bir aile reisiydi. Hane-i saadeti huzur ve muhabbet doluydu. O, yuvasına şiddet ve nefretin bulaşmasına asla izin vermezdi. Bir hadisinde en hayırlı kişiyi şöyle tarif etmişti: "Sizin en hayırlınız, ailesine en güzel davranandır. İçinizden ailesine karşı en güzel davranan da benim. Aziz Müslümanlar! Resûl-i Ekrem (s.a.s), en güzel muallimdi. Hayatın her alanında faydalı pek çok şeyi ashabına öğretirken "Ben size, bir babanın evladına öğrettiği gibi öğretiyorum" buyurmuştu. Çocuk eğitimine ise ayrı bir önem verirdi. Küçük sahabilerin, gönülleri camilere bağlı ve namaz aşkıyla büyümeleri için çaba gösterirdi. Bütün gayreti, onların imanlı ve güzel ahlaklı olmaları içindi. Anne babalara öğüdü çok açıktı: "Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz."birçok kişi tarafından aratılıyor. Bu mübarek günde camilere gidip ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 18 Şubat Cuma namazı vakitleri;İSTANBUL: 13:23ANKARA: 13:08İZMİR: 13:30ADANA: 12:58