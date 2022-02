13 Günde 10 Kilo Verdiren Diyet! İsveç Diyeti Nasıl Yapılır?

İsveç diyeti Nedir?



İsveç Diyeti Nasıl Yapılır?



İsveç Diyeti Zararlı Mı?

Yaz aylarının yaklaşmasıyla kışın aldığı kilolardan kurtulmak isteyenler konuyla ilgili çözüm aramaya başladı. Uzun süre diyet yapamayanlar ve diyette istikrarını koruyamayanlar için ideal olan İsveç diyeti son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 13 gün içerisinde 10 kilo vermeye yardımcı olmasıyla kısa sürede fazla yağlardan kurtulmayı sağlayan bu diyet sayesinde yaza fit bir şekilde girebilirsiniz. İsveçlerin yaşam tarzından esinlenerek oluşturulan bu diyet listesi oldukça merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.Bu diyeti duymayanlar son zamlarda popüler olması nedeniyle oldukça merak ediyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasındasorusu yer almaktadır. İsveçlilerin beslenme tarzından yola çıkılarak oluşturulan bu diyet 13 günde 10 kilo verdirmeyi hedefliyor. Özellikle bu diyeti yatıktan sonra iki sene içinde kilo almanız zorlaşıyor. Bu özelliği sayesinde de oldukça dikkat çeken bu diyet listesi en sık araştırılanlar arasında yerini aldı. Birçok uzman bunun doğru olmadığını söylese de İsveç diyeti giderek popülerliğini arttırmaya devam ediyor.İsveç diyeti 13 gün içerisinde 10 kilo vermenize yardımcı oluyor. Bu nedenle yaz aylarının yaklaşmasıyla fit olmak isteyenler konuyla ilgili olaraksorusuna cevap aramaya başladı. Uzman doktorlar tarafından önerilmese de diyet yaparken istikrarını koruyamayanlar son çare olarak bu diyeti araştırıyor. İşte İsveç diyeti listesi;1.gün- Kahvaltı: Sade kahve (şekersiz ve sütsüz)- Öğle yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta +haşlanmış ıspanak- Akşam yemeği: Yağsız ızgara biftek2. gün- Kahvaltı: Sade kahve+ tereyağlı tam tahıllı ekmek- Öğle yemeği: 200 gr jambon- Akşam yemeği: 200 gr ızgara yağsız biftek, yeşil salata (sadece marul ve salatalık ile yapılır) ve1 adet meyve3 .gün- Kahvaltı: Sade kahve+1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek- Öğle Yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta+ domates salatası+ taze fasulye- Akşam yemeği: 1 dilim jambon ve yeşil salata (sadece salatalık ve marul)4. gün- Kahvaltı: Sade kahve+ 1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek- Öğle yemeği: Peynir ile haşlanmış veya çiğ havuç- Akşam yemeği: Meyve salatasıve sade (doğal) yoğurt5. gün- Kahvaltı: Sade kahve+ limonlu havuç (pişmiş veya çiğ)- Öğle yemeği: Çiğ domates ile ızgara beyaz balık- Akşam yemeği: Izgara biftek + yeşil salata6. gün- Kahvaltı: Sade kahve ve 1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek- Öğle yemeği: Izgara et+ meyve- Akşam Yemeği: 200 gr derisiz tavuk+ salata7. gün- Kahvaltı: Şekersiz limonlu çay- Öğle yemeği: 200 gr ızgara et ve 1 meyve- Akşam yemeği: Serbest gün8. gün- Kahvaltı: Sade kahve (istediğiniz kadar şeker ekleyebilirsiniz)- Öğle yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta + haşlanmış ıspanak- Akşam yemeği: 200g Izgara biftek9. gün- Kahvaltı: Sadekahve+ 1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek- Öğle Yemeği: ızgara et ve yeşil salata- Akşam yemeği: 200 gr jambon10. gün- Kahvaltı: Sade kahve + 1 dilim tereyağlı esmer ekmek- Öğle Yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta+ domates salatası + taze fasulye- Akşam yemeği: jambon ve yeşil salata (sadece salatalık ve marul)11. gün- Kahvaltı: Sade kahve + 1 dilim tereyağlı esmer ekmek- Öğle yemeği: peynir ile haşlanmış veya çiğ havuç- Akşam yemeği: Meyve salatasıve sade (doğal) yoğurt12. ve 13. gün- Kahvaltı: Sade kahve + 1 dilim tereyağlı esmer ekmek- Öğle yemeği: Domates ile ızgara derisiz tavuk- Akşam yemeği: Havuç ile 2 adet haşlanmış yumurtabirçok kişi tarafından aratılıyor. 13 gün içerisinde 10 kilo verdiren bu diyet uzmanlar tarafından önerilemmektedir. Kısa sürede kilo verdiren diyetlerin sağlığa zararlı olduğu belirtilse de diyet yaparken istikrarırnı koruyamayanlar kısa sürede kilo verdiren diyetleri arıyor. Bu nedenle İsveç diyeti oldukça popüler diyet listeleri arasında bulunmakatdır.veiçin detayları sizler için derledik. Birbrinden farklı konular hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.