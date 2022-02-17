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Yunanistan'ı Türkiye korkusu saldı! İsrail'den SİHA isteyecekler...

Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki üstünlüğüne karşı çaresiz duruma düşen Yunanistan ne yapacağını şaşırdı. Yunan Kathimerini gazetesi, “Atina, Türk SİHA'larına karşı İsrail'den anti-SİHA almak istiyor” diye yazdı.

Yunanistan'ı Türkiye korkusu saldı! İsrail'den SİHA isteyecekler...
Ekleme: 17.02.2022 - 09:50 Güncelleme: 17.02.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'ı Türkiye korkusu saldı! İsrail'den SİHA isteyecekler...
Türkiye'nin savunma alanındaki yerli üretim yeni sistemleri Yunanistan'da paniğe neden oldu. Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın Ege'de faaliyet gösteren Türk SİHA'larına karşı İsrail'in anti-SİHA sistemlerini almaya çalışacaklarını iddia etti.

To Vima gazetesi, Savunma Bakanı Panayiotopulos'un 20 Ocak'ta İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette İsrail'de üretilen anti-SİHA silahlara ağırlık verdiği bilgisini paylaşmıştı.

Ta Nea gazetesi de Atina'nın Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı İsrail'den füze ve İHA'lara karşı koruyucu iki farklı sistemi edinme fikrini değerlendirdiğini yazmıştı.

TÜRK SİHA'LARININ BAŞARISINA DİKKAT ÇEKTİLER: SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR

Fransız La Croix gazetesinde yayımlanan analizde, 'Türkiye'nin silah üreten askeri bir güç olarak gittikçe kendini daha fazla gösterdiği' yorumuna yer verildi. Özellikle Dağlık Karabağ'da Türk TB-2 ve İsrailli Harop SİHA'larının Azerbaycan'ın kısa sürede çok daha az can kaybıyla çatışmayı kazanmasına yardım ettiği vurgulanan yazıda, 'Türkiye'nin Mart 2020'de Suriye'de SİHA'lardan başarılı şekilde yararlandığı, Libya'da meşru hükümet kuvvetlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlere üstünlük sağladığı' belirtildi.

HOLLANDA'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) ilişkin Hollanda'nın NRC gazetesinde yer alan analizde Bayraktar TB2 için 'dünyanın en iyisi' yorumu yapıldı. Analizde, Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer'in 'Bayraktar TB2 operasyonel açıdan dünyanın en iyisi' şeklindeki ifadelerine yer verildi.
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