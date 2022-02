Sıla Şentürk cinayetinde sıcak gelişme! Katil Hüseyin C. G. cezaevine gönderildi...

Hüseyin Can Gökçek tarafından Giresun'daki evinde katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye Sıla Şentürk'e ağlarken, 21 yaşındaki cani Hüseyin Can Gökçek havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Can Gökçek, Sıla Şentürk'ü neden öldürdüğünü savcılık sorgusunda ayrıntıları ile anlattı. Sıla Şentürk vahşetinin ayrıntıları ortaya çıkarken, sorgusu tamamlanan Hüseyin Can Gökçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökçek, 'Çocuğu nitelikli kasten öldürme' suçundan yargılanacak.21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ile katledilen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün 2019 yılının aralık ayında sosyal medya üzerinden tanıştığı öğrenildi. Gökçek'in, Mekatronik-CNC uzmanı olarak Ankara'da çalıştığı belirlendi. Hüseyin Can Gökçek'in Sıla Şentürk'ü görmek için 2020 ve 2021 yıllarında 6 kez Giresun'a geldiği aktarıldı.Sıla ile yüz yüze görüşen geçen yılda Sıla'nın ailesinin ilişkilerini öğrenmeleri üzerine tanışmak amacıyla Giresun'a gelen zanlının ailenin evinde 5 gün kaldığı, Sıla'nın ailesinin Hüseyin Can Gökçek'in uygunsuz davranışları üzerine tartışma çıktığı, Sıla ile zanlının Trabzon iline kaçtığı, ailenin şikayeti üzerine de Trabzon'da yakalandıkları, Hüseyin Can Gökçek'in de geçen yıl Mart ayında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.