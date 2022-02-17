Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı: Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.