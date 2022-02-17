İstanbul Nüfusu Ne Kadar? İstanbul Hangi İlçede Kaç Kişi Yaşıyor?

İstanbul Nüfusu Ne Kadar?



İstanbul İlçeleri Nüfusları



İstanbul nüfusu ve ilçelere göre nüfus dağılımı TUİK tarafından açıklandı. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Avrupa ve Anadolu yakaları, ilçelere göre nüfus dağılımının güncel verileri ortaya çıktı.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İstanbul nüfusu birçok kişi tarafından aratılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından güncel verilerin açıklanmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı.sorusu bu nedenle en sık araştırılanlar arasında yer aldı. TUİK verilerine göre İstanbul’un Avrupa yakasında 10 milyon kişi yaşıyor. Aynı verilerde belirtilenlere göre ise Anadolu yakasında 6 milyon civarı kişinin yaşadığı aktarıldı. İstanbul’un en kalabalık ilçesinin ise Esenyurt oluğu belirtildi. 977 bin 489 kişilik nüfus ile en üst sırada bulunuyor. Ayrıca İstanbul’un nüfusunun bir önceki seneye göre 378 bin 448 kişi daha arttı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinde belirtilen bilgiler doğrultusunda İstanbul’un en kalabalık ilçeleri Esenyurt ve Pendik oldu. Nüfusun en az olduğu ilçe Adalar olarak belirtildi. 16 bin 372 nüfusa sahip adalar İstanbul’un en az nüfuslu ilçesi olarak belirtiliyor.TUİK tarafından İstanbul’un ilçelerinde kaç kişinin yaşadığı ortaya çıktı. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlervekişi yaşıyor soruları merak edildi. İşte Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirtilen ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerine dayanarak açıklanan İstanbul ilçe nüfusları;Esenyurt: 977 bin 489Küçükçekmece: 805 bin 930Bağcılar :744 bin 351Bahçelievler :605 bin 300Sultangazi: 543 bin 380Başakşehir: 503 bin 243Gaziosmanpaşa: 493 bin 096Avcılar: 457 bin 981Kağıthane: 454 bin 550Esenler: 447 bin 116Eyüpsultan: 417 bin 360Beylikdüzü: 398 bin 122Fatih: 382 bin 990Sarıyer: 349 bin 968Arnavutköy: 312 bin 023Zeytinburnu: 293 bin 839Şişli: 284 bin 294Güngören: 283 bin 083Bayrampaşa: 274 bin 884Büyükçekmece: 269 bin 160Beyoğlu: 233 bin 322Bakırköy: 228 bin 759Silivri: 209 bin 014Beşiktaş: 178 bin 938Çatalca: 76 bin 131Pendik: 741 bin 895Ümraniye.: 726 bin 758Maltepe: 525 bin 566Üsküdar: 525 bin 395Kadıköy: 485 bin 233Kartal: 480 bin 738Sancaktepe: 474 bin 668Ataşehir: 427 bin 217Sultanbeyli: 349 bin 485Çekmeköy: 288 bin 585Tuzla:284 bin 443Beykoz: 248 bin 595Şile: 41 bin 627Adalar: 16 bin 372