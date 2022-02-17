İstanbul Nüfusu Ne Kadar? İstanbul Hangi İlçede Kaç Kişi Yaşıyor?
İstanbul nüfusu ne kadar sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul hangi ilçede kaç kişi yaşıyor sorusu aratıldı. Peki, İstanbul hangi ilçede kaç kişi yaşıyor? İstanbul nüfusu ne kadar? İstanbul ilçeleri nüfusu ne kadar? İşte detaylar...
İstanbul nüfusu ve ilçelere göre nüfus dağılımı TUİK tarafından açıklandı. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında İstanbul nüfusu ne kadar ve İstanbul hangi ilçede kaç kişi yaşıyor soruları yer aldı. Avrupa ve Anadolu yakaları, ilçelere göre nüfus dağılımının güncel verileri ortaya çıktı. İstanbul nüfusu ne kadar ve İstanbul ilçeleri nüfusu için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
İstanbul Nüfusu Ne Kadar?
İstanbul nüfusu birçok kişi tarafından aratılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından güncel verilerin açıklanmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. İstanbul nüfusu ne kadar sorusu bu nedenle en sık araştırılanlar arasında yer aldı. TUİK verilerine göre İstanbul’un Avrupa yakasında 10 milyon kişi yaşıyor. Aynı verilerde belirtilenlere göre ise Anadolu yakasında 6 milyon civarı kişinin yaşadığı aktarıldı. İstanbul’un en kalabalık ilçesinin ise Esenyurt oluğu belirtildi. 977 bin 489 kişilik nüfus ile en üst sırada bulunuyor. Ayrıca İstanbul’un nüfusunun bir önceki seneye göre 378 bin 448 kişi daha arttı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinde belirtilen bilgiler doğrultusunda İstanbul’un en kalabalık ilçeleri Esenyurt ve Pendik oldu. Nüfusun en az olduğu ilçe Adalar olarak belirtildi. 16 bin 372 nüfusa sahip adalar İstanbul’un en az nüfuslu ilçesi olarak belirtiliyor.
İstanbul İlçeleri Nüfusları
TUİK tarafından İstanbul’un ilçelerinde kaç kişinin yaşadığı ortaya çıktı. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler İstanbul ilçelerinin nüfusu ne kadar ve İstanbul hangi ilçede kaç kişi yaşıyor soruları merak edildi. İşte Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirtilen ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerine dayanarak açıklanan İstanbul ilçe nüfusları;
Esenyurt: 977 bin 489
Küçükçekmece: 805 bin 930
Bağcılar :744 bin 351
Bahçelievler :605 bin 300
Sultangazi: 543 bin 380
Başakşehir: 503 bin 243
Gaziosmanpaşa: 493 bin 096
Avcılar: 457 bin 981
Kağıthane: 454 bin 550
Esenler: 447 bin 116
Eyüpsultan: 417 bin 360
Beylikdüzü: 398 bin 122
Fatih: 382 bin 990
Sarıyer: 349 bin 968
Arnavutköy: 312 bin 023
Zeytinburnu: 293 bin 839
Şişli: 284 bin 294
Güngören: 283 bin 083
Bayrampaşa: 274 bin 884
Büyükçekmece: 269 bin 160
Beyoğlu: 233 bin 322
Bakırköy: 228 bin 759
Silivri: 209 bin 014
Beşiktaş: 178 bin 938
Çatalca: 76 bin 131
Pendik: 741 bin 895
Ümraniye.: 726 bin 758
Maltepe: 525 bin 566
Üsküdar: 525 bin 395
Kadıköy: 485 bin 233
Kartal: 480 bin 738
Sancaktepe: 474 bin 668
Ataşehir: 427 bin 217
Sultanbeyli: 349 bin 485
Çekmeköy: 288 bin 585
Tuzla:284 bin 443
Beykoz: 248 bin 595
Şile: 41 bin 627
Adalar: 16 bin 372