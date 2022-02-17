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Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla Akar'ı kutladı. Öte yandan Akar, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu "aile fotoğrafında" yer aldı

Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Ekleme: 17.02.2022 - 00:51 Güncelleme: 17.02.2022 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ederken, görüşmenin sonunda Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının bulunduğu 'aile fotoğrafında' yer aldı.

BAKAN AKAR'DAN ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Akar, mevkidaşları Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargâhındaki ikili görüşmelerin yanı sıra 'Külfet Paylaşımı, Kaynaklar ve Stratejik Konsept' konulu oturuma da katıldı.

Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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