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HDP'li Kemal Bülbül'e hapis yolu göründü! 6 yıl 3 ay...

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yerel mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

HDP'li Kemal Bülbül'e hapis yolu göründü! 6 yıl 3 ay...
Ekleme: 17.02.2022 - 12:39 Güncelleme: 17.02.2022 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Kemal Bülbül'e hapis yolu göründü! 6 yıl 3 ay...
9. Ceza Dairesi, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada 26 Kasım 2020'deki karar duruşmasında tutuksuz sanık Bülbül'e verilen cezayla ilgili yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyerek, karara vardı.

Dairenin verdiği kararda, ilk derece mahkemesi tarafından verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğu hatırlatılarak, 'İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu saptandığından istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.' ifadesi yer aldı.

Kararda, Bülbül'ün Yargıtaya temyiz yolunun açık olduğu aktarıldı.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada 26 Kasım 2020'de görülen karar duruşmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin hazırladığı 24 sayfalık gerekçeli kararda, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda kurulan sözde 'yasama organı' konumundaki Demokratik Toplum Kongresinde (DTK) Bülbül'ün daimi meclis üyeliği, delege ile inanç ve azınlıklar komisyonu üyesi olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduğu bildirilmişti.

Bülbül'ün 3 yılda DTK toplantılarının düzenlendiği binalara, farklı tarihlerde birden fazla giriş çıkış yaptığı, bu toplantıların bazılarında konuşma yaptığı, bazılarında da sanık hakkında konuşulduğunun belirlendiği kaydedilen kararda, sanığın görüntü kayıtlarında sözde 'demokratik özerklik' ilan edilen toplantıya da katıldığının tespit edildiği aktarılmıştı.
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