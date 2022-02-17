Devlet Bahçeli'den MHP'li belediyelere talimat! 'Suya yüzde 7 indirim'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili belediyelere 'suya yüzde 7 indirim yapın' talimatı vermesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de benzer bir talimat geldi. Bahçeli, MHP'li belediyelere suya yüzde 7 indirim talimatı verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nce (MHP), MHP'li belediye başkanlarına su fiyatında yüzde 7 indirim yapılması konusunda mesaj gönderildi.MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi.Durmaz mesajında, "Sayın Belediye Başkanı; vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi