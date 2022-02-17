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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman? Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birçok aday konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı sınavı ücreti ne kadar? İşte detaylar..

Ekleme: 17.02.2022 - 15:57 Güncelleme: 17.02.2022 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman? Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?
Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanla 550 personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman ve Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ne zaman soruları yer alıyor. Adaylar alımların yapılacağını öğrendikten sonra başvuru tarihleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman ve Adalet Bakanlığı başvuru şartları neler sorularına cevap almak için sitemizi takip edebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?


Adalet Bakanlığı personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu yer almaktadır. Birçok aday alımların yapılacağının belirtilmesiyle konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Başvuruların 16 Şubat 2022 itibariyle başladığı belirtiliyor. Başvuru için son tarih ise 23 Şubat 2022 olarak belirlendi. ÖSYM tarafından tanınan geç başvuru ise 2 Mart tarihinde alınacak.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman? Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sınav Ücreti Ne Kadar?


Adalet Bakanlığı personel alımı sınav ücreti adayların en merak ettikleri arasında yer almaktadır. ÖSYM tarafından yapılacak sınavın 300 TL olduğu belirtildi. Sınavın ÖSYM tarafından yapılacağı belirtildi. Bu nedenle konuyla ilgili olarak sınavın detayları merak edildi. Başvuruların alınmasının ardından sınavla ilgili gelişmeler de netleşecektir.


Adalet Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman? Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları


Adalet Bakanlığı Personel alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları yer almaktadır. İşte adaylar tarafından oldukça merak edilen Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.


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