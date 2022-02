1963'ten bu yana bir ilk! Parçalanmış bedeni kıyıya vurdu

Sydney'de 1963'ten bu yana ilk kez can kaybıyla sonuçlanan bir köpek balığı saldırısı meydana geldi.Saldırıda 'feci halde' yaralandığı söylenen yüzücünün parçalanmış bedeni bugün öğleden sonra Malabar yakınlarındaki Little Bay plajında bulundu. Yetkililer derhal ambulans çağırdı, ancak yüzücü kurtarılamadı.New South Wales eyaletindeki olayda ölen yüzücünün adı açıklanmadı, ancak civardaki plajlar kapatıldı. Olayla ilgili soruştırma da sürüyor.Sky News Australia'nın haberine göre, yerel saatle bugün öğleden sonra 16:30 sıralarındaki köpek balığı saldırısı sırasında plajda yüzen ve yakınlardaki kayalıklarda balık avlayan pek çok kişi vardı.Görgü tanıklarından biri Nine News kanalına 'Birisi yüzerken köpek balığı geldi dik bir şekilde saldırdı. Bir çığlık duyup döndük, suya sanki bir otomobil inmiş gibiydi' dedi.O sırada kayalarda balık tutan bir başka görgü tanığı da ABC News'da 'Yüzücü önce çığlık attı, sonra sulara gömüldü, sularda çok çırpıntı oldu' ifadesini kullandı.Sydney'de en son 1963 yılında Sugorloaf Körfezi'ndeki bir köpek balığı saldırısında biri ölmüştü.Avustralya'da geçen yıl da, ikisi yine New South Wales eyaletinde olmak üzere ölümle sonuçlanan üç köpek balığı saldırısı olduğu bildiriliyor.