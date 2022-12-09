  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Almanya'daki son gelişmeyi yakından takip ediyorsunuzdur. Bir darbe girişimi daha başlamadan operasyonlarla önlendi. İnşallah, Avrupa ülkeleri bizim 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe ve terörü hatırlar, bunlarla mücadeleyi ortak mücadele haline getirmemiz gerektiğini anlar. Biz böyle bir dönemde Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Ekleme: 9.12.2022 - 15:57 Güncelleme: 9.12.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası' konferansında, öğrencilerle buluştu. Mevlüt Çavuşoğlu, konferans kapsamında, üniversite öğrencileri ve akademisyenlere Türkiye'nin mevcut diplomasisi, hedefleri ve stratejileri ile ilgili bilgiler sundu, örnekler verdi.

'EN ETKİN MÜCADELEYİ VEREN ÜLKE TÜRKİYE'DİR'
Türkiye'nin Asya ve Avrupa başta olmak üzere küresel diplomasisini işaret eden Çavuşoğlu , 'Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz AB'den kaynaklanan sebeplerle durmuş olsa da biz Avrupa kıtasının bir parçasıyız, hedef hiçbir zaman değişmemiştir ama AB olsun olmasın bu kıtanın bir parçasıyız. Bu kıta bugünlerde çok büyük sorunlar yaşıyor.

Kim derdi bundan 5 sene önce 1 sene önce Avrupa'nın ortasında bir savaş olacak. Bu savaştan da bağımsız şekilde, tüm dünyayı etkileyen krizlerin, sınamaların Avrupa'yı da bu kadar çok güçlü bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Ekonomik krizler, enerji ve gıda krizi bunu daha da derinleştirdi. Göç problemi aynı şekilde genel anlamda bizi de etkileyen yine terör, yine ırkçı akımlar, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı kendisinden olmayana yönelik hoşgörüsüzlük işte Almanya'da, Almanya'daki son gelişmeyi yakından takip ediyorsunuzdur. Bir darbe girişimi daha başlamadan operasyonlarla önlendi.

Dolayısıyla Avrupa ülkeleri de bizim 15 Temmuz'da 2016'da yaşadığımızı geçmişte yaşadığımız darbe ve terör saldırılarını da hatırlar ve bunlarla mücadeleyi, ortak mücadeleyi yapmamız gerektiğini de anlar. Biz böyle bir dönemde Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diyoruz. Bu kesinlikle böyle arogant, kibirli bir yaklaşım değil. Çünkü bugün bahsettiğimiz bu konularda en etkin mücadeleyi gösteren ülke Türkiye'dir. Avrupa'ya da bu anlamda da en çok katkı sağlayan ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz kıtanın istikrarı ve barışı için ve ekonomik kalkınması için Avrupa'ya tekrar odaklanmamız gerektiğini Ağustos ayında Büyükelçiler Konferansı'nda değerlendirdik. Şimdi bu yönde çalışıyoruz' diye konuştu.

KARAR MASALARINDAKİ MEVCUDİYETİMİZLE MENFAATLERİMİZİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Türk diplomasinin çok yönlülüğüne vurgu yapan Çavuşoğlu, ''Yeniden Asya'dan bahsederken, bugüne kadar sadece Asya'ya yönelik girişimlerimiz olmadı. Afrika açılımı dedik, ortaklığa dönüştü. 12 büyükelçilikten 44'e çıktık. 4.3 milyar dolarlık toplam ticaretten 34.5 milyar dolarlık ticarete çıktık ve bu sene 45 milyar dolara yaklaşacak. Latin Amerika dedik, 6 büyükelçilikten, 18 büyükelçilik 1 başkonsolosluğa çıktık. Sadece 800 bin dolarlık ticaretimiz vardı, koskoca Latin Amerika'yla. Bugün 15 milyar dolar, geçen yılın sonu. Bu sene 20 milyar dolara yaklaşıyoruz. Bunun sadece ekonomiyle sınırlandırmamak lazım. Her alanda çok büyük etkisi var. İşte bu dünyanın her yerinde açılımlarımızla ortaklıklarımızla sadece ikili ülke düzeyde ülkelerle değil, bölgesel ve uluslararası örgütler nezdindeki statülerimiz ve oralardaki faaliyetlerimizle ve karar masalarındaki mevcudiyetimizle hem menfaatlerimizi korumak için çalışıyoruz, hem de karar verme mekanizmalarına nüfuz ederek daha adil bir dünya için çabalıyoruz' dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü
İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek
Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklamalar
Kılıçdaroğlu Türk Polis Teşkilatını hedef alıyor
AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden Tanju Özcan beraat etti
Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi...
Çin basını Türkiye'nin bu başarısını konuşuyor: 'Çığır açtılar'
Başkentray seferleri 12 Aralık'tan itibaren artırılacak
TRT World Forum 2022'de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Terör örgütüne darbe vuruldu: İşte DEAŞ'ın parasını yöneten aile!
Bakan Nebati'den kadro müjdesi! 2 bin personel alınacak
Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!
FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Yanık: Çocuğun istismarı üzerinden siyaset olmaz
Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler
Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı!
Hassas vuruş: ABD karargahının yanıbaşında operasyon
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü