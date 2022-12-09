1 milyon değerinde silahlar ele geçirildi! Ankara’da 2 suç örgütü çökertildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerine göz açtırmıyor. Organize polisi, il dışından zulalı araçlarla getirilen silahların satışını yapan iki suç örgütünü yönelik 9 adrese düzenlediği operasyonlarda; 1 milyon lira değerinde çeşitli markalarda silahlı ele geçirirken 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalarda, Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütlerine çevre illerden zulalı araçlarla getirdikleri silah getirdiğini tespit etti.1 MİLYON DEĞERİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize polisi iki ayrı suç örgütüne ait 4 işyeri, 5 ikamet olmak üzere 9 adrese yapılan operasyonlarda; 1 milyon lira değerinde çeşitli markalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 11 pompalı tüfek ve tabancalara ait çok sayıda fisek ele geçirilirken 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.