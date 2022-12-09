1 milyon değerinde silahlar ele geçirildi! Ankara’da 2 suç örgütü çökertildi
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerine göz açtırmıyor. Organize polisi, il dışından zulalı araçlarla getirilen silahların satışını yapan iki suç örgütünü yönelik 9 adrese düzenlediği operasyonlarda; 1 milyon lira değerinde çeşitli markalarda silahlı ele geçirirken 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalarda, Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütlerine çevre illerden zulalı araçlarla getirdikleri silah getirdiğini tespit etti.
1 MİLYON DEĞERİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize polisi iki ayrı suç örgütüne ait 4 işyeri, 5 ikamet olmak üzere 9 adrese yapılan operasyonlarda; 1 milyon lira değerinde çeşitli markalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 11 pompalı tüfek ve tabancalara ait çok sayıda fisek ele geçirilirken 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.