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Bakan Kirişci Yusufeli Barajı'nın yıllık getirisini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı'nın senede 375 milyon dolarlık gelir sağlayacağını belirtti.

Ekleme: 8.12.2022 - 10:02 Güncelleme: 8.12.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci Yusufeli Barajı'nın yıllık getirisini açıkladıTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, şunları söyledi:

'Taşkın önleme kapasitesi yüksek bir baraj'

'Yusufeli Barajı Çoruh Nehri üzerinde kurulu biliyorsunuz. Çevrede sulamaya ilişkin değil de elektrik üretimine yönelik barajlar yapılıyor. Türkiye'nin en yüksek barajı. Dünyada ise 5. büyük baraj. Bu barajın bir özelliği var. Taşkın önleme kapasitesi olarak da muazzam bir baraj.

Verimli tarım yapılan toprak taşındı

Mühendisliği tamamen bizim mühendislerimize ait. Yusufeli halkına buradan bir kere daha teşekkür edelim buradan. 34.2 milyar TL'lik bir proje bu. 800 bin metreküp barajın altında kalacak toprağı taşıyoruz, taşımaya da devam ediyoruz. Toprak dediğiniz şey milyonlarca yılda elde edilen bir şey. Verimli tarım yapılan toprağı taşıdık. Ağaçlar sökülüp, yeniden ilgili yerlere taşındı. Çevreci bir yaklaşımla yapıldığını ısrarla dile getiriyoruz.

Bakan Kirişci Yusufeli Barajı'nın yıllık getirisini açıkladı

2.5 milyon kişiye elektrik sağlayacak, 2.1 milyar metreküp su depolayacak

2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte elektrik üretiyor bu baraj. 275 metre gövde yüksekliğinde bir bina. Buradan anlaşılmıyor gidip görmek lazım aslında orayı. 2,1 milyar metreküp su depolayacak. Suya ihtiyacımız olduğunda bizim burada suyumuz var.

Yılda 375 milyon dolar gelir sağlayacak

Bu baraj şu anda kendini 2 yılı biraz geçecek zaman diliminde finanse edecek. 375 milyon dolarlık bir yıllık getirisi olacak. Maaliyetini düşündüğümüzde 2 yılı biraz geçe kendini finanse etmiş oluyor. İftihar edilecek bir proje. Bu ülke için çok önemli olan su rezervi var. Bu beni heyecanlandırıyor.
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