İç politikada telekulak skandalı ile boğuşan Atina yönetimi, Türkiye ile gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.Yunanistan’da ’bir gece ansızın’ endişesi: Caydırıcı bir güce sahibiz ancak... Zaman gösterecek!Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın' sözlerinden duyulan endişenin bir kez daha gözler önüne serildiği röportajda Yunan Bakan "Bu söylem alanındaki gerginliğin sahaya yansıyıp yansımayacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı. Panagiotopoulos, sıcak çatışma ihtimalinin olmayacağını söylese de "Yunan silahlı kuvvetlerinin her ihtimale karşı hazır bulunması gerektiğini" belirtti.Yunanistan silahlı kuvvetlerinin caydırıcı bir güce sahip olduğunu ileri süren, Panagiotopoulos "Yunanistan'ın gerek Fransa gerekse ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmaları sayesinde, gerek NATO içinde gerekse dışında kurduğu irili ufaklı ittifaklar sayesinde Yunanistan'ın kendisini daha fazla güvende hissettiğini" kaydetti.Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Kendi problemlerimizi çözebiliriz diye kendilerine söylüyoruz. Bu konuda Yunanistan'ın gerginliği artırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini ve bu konuda olabildiğince sorumlu ve sağduyulu konuşmalarını beklediğimizi söylüyoruz. Ortamı germeyin, diyalog ortamını bozmayın diyoruz" ifadelerini kullanmıştı. BBC Türkçe'de yer alan haberde, İki ülke arasındaki sorunları "diyalog yoluyla çözme" çağrısı yapan Akar, "Derinlikli problemler var. Çağırın bizi Yunanistan'a gelelim, konuşalım, gelin buraya konuşalım. Kendi problemlerimizi kendimiz çözebiliriz" demişti.Panagiotopoulos, "İki ülke arasında bir anlaşma sağlanamaz mı?" sorusunu ise "İki ülkenin her konuda anlaşabileceğini varsayanlardanım. Ancak Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik bu davranışları sona ererse olumlu adımlar atılabilir. Bir müttefik ülke diğer bir müttefik ülkeye doğrudan doğruya askeri tehditlerde bulunuyorsa anlaşmak mümkün olamaz" şeklinde yanıtladı. Öte yandan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, Türkiye'nin her geçen gün güçlenen ordusu sık sık Yunan basınının gündeminde oluyor. Daha önceden "Türkiye'ye yetişmeye çalışıyoruz" diyen Yunan basınından ise bu defa ilginç bir haber geldi.Havada ve denizde sözde süper silahlarını tanıtan Yunanistan, Türkiye'nin bundan korkacağını ifade etti. Haberde, "Hava kuvvetleri için Rafaele, F-16 Viper ve arka planda F-35, Deniz Kuvvetleri için Belharra ve korvetler, M-1117 ve Marder tankları Türkiye'ye karşı güçlü bir caydırılık mesajı veriyor" denildi.Aynı zamanda "Ege'de yeni güç dengeleri nasıl değişiyor?" isimli bir tablo yayınlayarak Yunanistan'ın güçlerini listelediler. Yunan basının iddiasına göre Türkiye 'oldukça ciddi sorunlarla' karşı karşıyaya. Yunanistan'ın bu kadar rahat konuşmasının sebebi ise ABD'den Türkiye'ye yapılan tartışmalı F-16 tedariki. Yunan basını ABD'de Türkiye karşıtı kişilerin sözlerine dayanarak Türkiye'nin F-16 alamayacağını iddia ediyor.Aynı haberde Yunan gazetesi kendi kendine çelişerek, Yunanistan'ın silahlanmada geri kaldığını ve Türkiye ile yarışa girmesi gerektiğini ifade etti. Ancak, Türkiye'nin gücü F-16'larla alakalı değil. Nitekim Türkiye'nin gücünü geçtiğimiz aylarda itiraf eden Ta Nea gazetesi Yunanistan'ın Güç Dengesi - Türkiye 2022 Raporu'ndan da yararlanarak, önceki yıllara kıyasla Yunanistan'daki durumun daha iyi olduğunu söyleyerek, "Yunan Silahlı Kuvvetleri bugün ilk defa Türkiye ile arasındaki askeri güç farkını biraz olsun daralttı" ifadelerine yer vermişti.Nitekim söz konusu eski haberde ABD'nin Türkiye'ye karşı şu an için olumsuz olan F-16 satışlarından da bahseden gazete, yine bu durumun kendilerini için bir umut ışığı olduğunu söylemişti. Ancak Yunanistan'ın kendisine bu kadar güvenmesi yalnızca Fransa ile ABD arasında imzalanan anlaşmalarına dayanıyor. Hiçbir zaman kendisini Yunanistan'la karşılaştırma ihtiyacı bile duymayan Türkiye'de ise ordu için gerekli olan tüm ekipman, araç ve silahlar yalnızca Türkiye'de ya da Yunanistan'da değil, uluslararası alanda pek çok ülkenin dikkatini çekiyor ve takdirini topluyor.