İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, organize suç örgütlerine yönelik "silindir" operasyonu başlatıldığını belirterek, "2022 yılında daha bir ayımız var 2 bin 703 gözaltı, 211 operasyon 840 tutuklu var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, '2022 yılında daha bir ayımız var 2 bin 703 gözaltı, 211 operasyon, 840 tutuklu var.' açıklamasında bulundu. Düzenlenen operasyonlara ilişkin de Soylu, 'Biz bunlara planlı ve eş zamanlı operasyonlar diyoruz.' diyerek, bu örgütlere bedeli ne olursa olsun acımasız olunacağını ifade etti.55 organize suç örgütüne yönelik 50 ilde 502 şüphelinin yakalanması için Silindir Operasyonu başlatıldı. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alındı.